S vyhlásením ÚMS súhlasí aj Bratislava: Takýmto gestom vyjadrila svoju podporu

Bratislava vo štvrtok stiahla na budove magistrátu na Primaciálnom námestí svoju mestskú zástavu na pol žrde.

Pridala sa tak k ďalším slovenským mestám a obciam, ktoré chcú aj týmto spôsobom vyjadriť nespokojnosť s aktuálnymi návrhmi z dielne rezortu financií, ale aj s dlhodobým prístupom štátu voči samosprávam.

Z hlavného mesta pre TASR potvrdili, že sa plne stotožňujú s vyhlásením Únie miest Slovenska (ÚMS), podľa ktorej štát svojimi opatreniami naďalej ukazuje, že mu nezáleží na fungovaní samospráv.

Zástupcovia ÚMS budú preto v najbližších dňoch žiadať o stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Chcú, aby sa postavila na stranu samospráv a pomohla ochrániť mestá a obce "pred ich likvidáciou zo strany štátu".

"Snažíme sa zvládnuť všetky náročné krízy, no bojovať popri tom ešte aj so štátom, ktorý má evidentne záujem samosprávy zlikvidovať, to je už nad naše sily. Sme svedkami najcentralistickejšej vlády v histórii Slovenska a autoritárskych praktík niektorých jej členov," vyhlásil prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) od štvrtka vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Obce a mestá vyzvalo, aby napríklad prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde.

Podporu ZMOS-u vyjadrilo aj Združenie samosprávnych krajov SK8. ZMOS varuje pred celoslovenským ostrým štrajkom. V prípade nesplnenia požiadaviek ho po 30. júni plánuje aj vyhlásiť.