Američanov hnevajú proruské dezinformácie na Slovensku: Veľavravné slová Korčoka a Hegera

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) víta krok amerických kongresmanov, ktorí v otvorenom liste žiadajú spoločnosť Meta, aby riešila proruské dezinformácie na Slovensku.

Korčok si myslí, že odozva sociálnej siete Facebook na manipuláciu verejnej mienky na Slovensku nie je adekvátna. Korčok tvrdí, že táto aktivita vyšla zo slovenskej strany. Dodal, že o téme hovoril s kongresmanmi minister Jaroslav Naď (OĽANO) a zdôraznil pred nimi veľký význam sociálnych sietí, cez ktoré sú šírené dezinformácie. Vplyv kongresmanov je podľa Korčoka veľký.

Nielen konšpiračná scéna, ale aj mnohí politickí predstavitelia si podľa Korčoka urobili zo sociálnych sietí svoju politickú živnosť. "Dlhodobo je témou aj to, že keď sú požiadavky na to, aby reagovala napríklad sociálna sieť Facebook a nestala sa priestorom šírenia dezinformácií, ktoré evidentne manipulujú verejnú mienku, tak odozva zo strany tejto sociálnej siete v prípade SR podľa nás nie je adekvátna," priblížil s tým, že na to poukázal Naď v rozhovore s kongresmanmi.

List ocenil aj premiér

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ocenil list amerických zákonodarcov, v ktorom požiadali spoločnosť Meta, aby riešila proruské dezinformácie na Slovensku. Na sociálnej sieti im poďakoval za pomoc.

"Sme síce malá krajina, malý trh. Ale sme členom Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a susedíme s Ukrajinou. Je v našom národnom záujme, aby čo najviac ľudí malo jasno v hodnotách a vedelo sa správne pohybovať v zložitostiach sveta," vyhlásil Heger.