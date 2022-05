Minister rozhodol, Putinovi zaplatíme v eurách: Čo sa stane, keď stopne plyn?!

Už je jasné, ako budeme platiť za ruský plyn. Minister hospodárstva Richard Sulík (54) podpísal rozhodnutie, podľa ktorého pôjdu zo Slovenska do Ruska eurá. Režim Vladimira Putina (69) si peniaze následne zamení za ruble a tie pôjdu do Gazpromu, ktorý nám dodáva plyn. Sulík novinku oznámil v deň, keď podnikateľské organizácie vyzvali štát, aby nedopustil zastavenie plynu.

Podnikatelia na čele s Vladimírom Sotákom v Klube 500 a Petrom Mihókom zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vyzvali na to, aby zabezpečil riadne dodávky.Na otázky týkajúce sa toho, že Slovensko platbami za plyn financuje ruskú inváziu na Ukrajine, odpovedal: „Najhoršia vec je ideologizácia obchodu.“

Šéf Železiarní Podbrezová Soták tvrdí, že „všetci tí, ktorí si dovolili dávať stanoviská, že ,odpojme sa od plynu‘, aby si uvedomili, že či sú ochotní prevziať zodpovednosť“. „Nech odstrihnú všetko, aj ropu a plyn a potom uvidia, čo tu bude o týždeň, o dva, potom to budú zapínať, alebo budú utekať na lietadlách,“ uviedol. On sám rovnako zastáva pozíciu platieb aj v rubľoch: „Keby som mal platiť v čínskej mene a môžem to kúpiť, tak zaplatím v čínskej mene.“

Na koľko je závislé Slovensko

85 % plynu odoberáme z Ruska - otázne je, odkiaľ je ďalších 15 % a či to nie je ruský plyn len dovezený inou rúrou.

Kto najviac využíva plyn