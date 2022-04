Rekord slovenských majstrov Kováčovcov nikto neprekonal už 10 rokov: Pliesť korbáče nás naučila mama

Majú ich najdlhšie a najpevnejšie! Reč je o korbáčoch bratov Kováčovcov z Horoviec (okr. Púchov), ktorí už od roku 2012 márne čakajú na niekoho, kto ich rekord prekoná.

Svoj najdlhší slovenský korbáč vtedy plietli päť dní a meral 106,2 metra. Zrejme si jeho zhotovenie vyžadovalo toľko driny, že sa doteraz nenašiel nikto, kto by si trúfol prekonať ich. Majstri šibači si už pomaly chystajú vŕbové prútie, aby mohli aj tento rok potešiť šibačov z celého Slovenska. Hoci dokážu upliesť majstrovský korbáč za 10 minút, nikdy v živote si zaň nevzali ani cent. Pliesť korbáče ich, paradoxne, nenaučil otec ani starý otec, ale mama Magdaléna.

Bratia Kováčovci z Horoviec sú slovenskí rekordmani v pletení veľkonočných korbáčov. „Jaroslav, František a Vladimír uplietli najdlhší slovenský veľkonočný korbáč 5. apríla 2012 v Ilave. Pozostával z 8 prútov a bol dlhý 106,2 metra,“ uviedol pre Nový Čas komisár rekordov Igor Svítok. Z piatich bratov žijú ešte štyria a všetci pletú korbáče od útleho detstva.

„Ja ich pletiem najdlhšie, začal som ako 4-ročný a naučila ma to mama Magdaléna. Každý rok rozdám okolo 50 korbáčov a nikdy som za to nevzal ani cent, dokonca ani moji bratia,“ hovorí majster Jaroslav (59). Svoje dvojča, brata Vladimíra († 49), žiaľ, pochoval už pred 10 rokmi po nečakanej chorobe.

Čaká sa na vyzývateľa

Jaroslav na vyzývateľa v pletení korbáčov márne čaká už desať rokov. „Načo budem prekonávať sám seba? To ma vôbec neinšpiruje. Keby sa našiel niekto, s kým by som si mohol zmerať sily, to by bola výzva,“ usmieva sa šibač. Korbáče začnú bratia Kováčovci pliesť až deň pred Veľkonočnou nedeľou.

„Vŕbový prút musí byť čerstvý, jednoliaty a nemôže sa lámať. Musí v ňom byť ešte miazga. Najlepšie je, keď sa nareže od zeme a nemá lístky, vtedy je svieži, napitý vodou a nebude sa lámať. Poznám šibača, ktorému takýto prút vydržal dvanásť rokov,“ vysvetľuje Jaroslav (59).

Korbáč s prútmi dlhými 70 cm dokáže upliesť za desať minút a po zapletení je z neho 50-centimetrový šibací krásavec. „Už mám objednávky na tridsať korbáčov, pliesť sa chystám v sobotu a hneď, ako korbáče upletiem, porozdávam ich. Tak, ako to každý rok robia aj všetci moji bratia,“ uzatvára veľkonočný korbáčový majster Jaroslav.

Najdlhší korbáč: 8 prútov - 106,2 m

5 tajných pravidiel pletenia

1. Čerstvý vŕbový prút musí byť narezaný od zeme, nie zo stromu.

2. Prút musí byť farebne jednoliaty a zdravý, bez škvŕn a vlniek.

3. Nesmie mať na sebe žiadne listy.

4. Mal by byť narezaný v apríli, 2 dni pred veľkonočnou nedeľou, aby bol plný vody a miazgy.

5. Prút by mal mať dĺžku aspoň 70 cm.

Majstri Slovenska

bratia Kováčovci

1. Vladimír († 49) - Vyrábal najoriginálnejšie kúsky.

2. Pavol (55) - Porozdával najväčší počet korbáčov.

3. František (63) - Tvorí najprecíznejšie kúsky.

4. Jaroslav (59) - Pletie korbáče najdlhšie. Je rekordérom - korbáč upletie za 10 minút.

5. Jozef (66) - Najstarší z bratov majstrov, dokáže vyrobiť navlas rovnaké kúsky s presnosťou stroja.