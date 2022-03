Dražba nehnuteľnosti, kde býval Fico: Bašternákov byt predali za závratnú cenu!

Konečne sa to podarilo. Po rokoch patálií okolo jedného z najznámejších bytov na Slovensku v bratislavskej bytovke Bonaparte sa podarilo ukončiť dlhotrvajúcu ságu.

Byt, v ktorom v minulosti býval premiér Robert Fico (57), patril podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi (49), ktorý mal blízko k Smeru. Ten o byt napokon prišiel po tom, čo ho odsúdili za daňové podvody, a prepadol štátu. Na dražbe ho správca predal za 1 578 000 €.

Vyvolávacia cena bytu bola pritom vopred stanovená na 1 740 000 €. Išlo o vyššiu hodnotu nehnuteľnosti ako pri prvom kole dražby, keď zaň predchádzajúca správkyňa pýtala 1,67 mil. €. Pri prvom pokuse speňažiť luxusný apartmán však štát narazil na nezáujem ľudí, na dražbe sa nezúčastnil nikto. Pri druhom kole, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok, už bol prítomný jeden záujemca. Išlo o muža z Česka, ktorý však na pôvodne stanovenú cenu nepristúpil a správca ju znižoval až na úroveň 1 578 000 €, ktorú následne kupca akceptoval.

„Prebehlo to úspešne, predmet dražby bol predaný. Postupoval som v súlade so záväzným pokynom okresného úradu Bratislava I, ktorý je môj nadriadený orgán. Nebolo to predané za tú najnižšiu hodnotu, pod ktorú sme nechceli ísť,“ povedal Novému Času správca Martin Sečanský. Nový majiteľ na otázky, aké plány má s bytom a čo hovorí na to, že ide o kontroverznú nehnuteľnosť, odpovedať ne­chcel.

Pôvodne Bašternákovu nehnuteľnosť obýval expremiér Robert Fico. Ten za ubytovanie na štvrtom podlaží komplexu s rozlohou 377 štvorcových metrov a dvomi terasami platil 2 650 € nájomné a 200 eur za energie. V minulosti viacerí odborníci upozorňovali, že išlo o podhodnotenú cenu. Fico si pri odchode zobral z bytu takmer všetko vrátane parkiet či zárubní a sanity. Fico sa napokon odsťahoval až po tom, čo Bašternáka odsúdili za daňové podvody na päť rokov basy a prepadnutie majetku.

Prominentný byt

- Nachádza sa na najvyššom, štvrtom podlaží, má rozlohu 377 m² a dve terasy (111 m²).

- Má štyri izby, tri kúpeľne a dve technické miestnosti.

- Vstup je do obrovskej haly, v ktorej centre je kozub.

- Luxusný výhľad na Bratislavský hrad, Slavín či Kamzík.

- K bytu je aj garáž pre štyri autá.