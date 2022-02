Rodinná tragédia na ceste pri Alekšinciach: Policajt Miloš († 42) umieral pred očami dcéry

Mimoriadne tragické pondelkové dopoludnie v Nitrianskom kraji.

Po čelnej zrážke dvoch áut pri Alekšinciach prišiel o život obetavý policajt Miloš († 42). Po­dľa mužov zákona sa s jeho vozidlom zrazila mladá vodička, ktorá pravdepodobne prešla do protismeru. Bolesť je o to horšia, že podľa informácií Nového Času sa v aute spolu s ním viezla jeho 16-ročná dcéra.

Milošovi († 42) sa stala osudnou cesta v katastri obce Alekšince (okr. Nitra). „Vodička (25) Peugeotu pravdepodobne prešla do protismeru a zrazila sa s oprotiidúcim vozidlom Škoda Octavia. Jej 42-ročný vodič pri dopravnej nehode podľahol utŕženým zraneniam a jeho 16-ročná spolujazdkyňa bola so zraneniami prevezená do nitrianskej nemocnice. Vodička Peugeotu sa pri dopravnej nehode zranila ťažšie a taktiež bola prevezená do nemocnice,“ informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Miloš podľa informácií Nového Času vo svojom aute viezol svoju 16-ročnú dcéru, ktorá je momentálne v nemocnici, ale mimo ohrozenia života. V nemocnici je aj 25-ročná vodička, ktorá podľa polície mala nehodu zaviniť. „Prípadná prítomnosť alkoholu v krvi vodičky bude zisťovaná pomocou laboratórnych krvných testov a u nebohého vodiča bude zisťovaná pri pitve,“ doplnila Čuháková.