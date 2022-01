Penzistka z Bratislavy sa druhýkrát narodila: Viera prežila pád pod vlak, dráma môže mať dohru

Obrovská dráma sa odohrala v pondelok večer na železničnej stanici v Trnave! Odchádzajúci rýchlik Tatran smerom do Bratislavy dobiehali dve staršie ženy.

Kým prvá nastúpiť stihla, dôchodkyňa Viera (73) riskovala vlastný život v snahe o naskočenie do rozbehnutej súpravy. Kamarátka Viere podržala dvere a snažila sa jej podať ruku. Viera sa však pošmykla a spadla priamo pod vlak! Našťastie dopadla vedľa koľají a vyviazla len s ľahšími zraneniami. Obom hrozí pokuta 500 eur.

„Krátko pred 22. hodinou prijali železniční policajti oznámenie o páde ženy z nástupišťa,“ informuje polícia. „Po ich príchode na miesto už našli staršiu ženu sedieť v bezpečí na lavičke. Policajti zistili, že pri tom, ako chcela nastúpiť do idúceho rýchlika, sa neudržala a spadla do medzery medzi nástupišťom a vlakovou súpravou. Pomáhať jej pri tomto kaskadérskom kúsku mala neznáma žena, pravdepodobne jej kamarátka. Idúci kolos ju našťastie nezachytil a podarilo sa jej dostať do priestoru pod nástupišťom.“

Na celý incident sa s hrôzou pozerali nielen cestujúci, ale aj rušňovodič z druhého vlaku, ktorý ihneď upozornil výpravkyňu. Tá dala urýchlene znamenie na zastavenie vlaku. Vieru sa podarilo vytiahnuť späť na nástupište bez zjavných poranení. „Podľa volania na tiesňovú linku 155 žena spadla do koľajiska pri rozbiehaní vlaku. Vyslaní záchranári ju ošetrili a nechali na mieste zásahu. Jej zdravotný stav si nevyžiadal prevoz do nemocnice,“ povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Policajti si dôchodkyňu za jej nerozvážny čin a porušenie zákona predvolajú a budú ju spolu s jej kama­rátkou riešiť v správnom konaní. Za spáchaný priestupok im môže hroziť pokuta až 500 eur.

Vystupuje v televízii

Podľa zistení Nového Času je cestujúcou, ktorá mala na trnavskom nástupišti šťastie v nešťastí, penzistka Viera z Bratislavy. Napriek dôchodkovému veku stále pracuje, je známou tvárou malej súkromnej televízie a tiež učiteľkou anglického a francúzskeho jazyka. Doma v Bratislave sa nám ju zastihnúť nepodarilo. „Ona sa tu veľmi nezdržuje, väčšinou je na Liptove, v tej kresťanskej škole,“ prezradila nám suseda.

Riskantný čin čipernej uponáhľanej dôchodkyne si okrem jej ľahkého zranenia a šoku vyžiadal aj meškanie troch vlakov osobnej dopravy. Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko, v súvislosti s týmto incidentom upozorňuje cestujúcich, aby dodržiavali prepravný poriadok. „Kvôli vlastnej bezpečnosti neotvárajte nástupné dvere, ak je vlak po výprave, respektíve, ak je už v pohybe. Mimoriadna pondelková udalosť, ktorá sa tentoraz zaobišla bez väčších zranení, mohla mať ďaleko vážnejšie a traumatickejšie následky,“ hovorí T. Kováč. „Pre náš personál sú takéto situácie veľmi náročné, pretože im v drvivej väčšine prípadov nijako nevedia zabrániť. Rušňovodič zo svojej kabíny po vypravení vlaku nemá šancu vidieť, čo sa deje pri vagónoch. Preto opakovane apelujeme na cestujúcich, aby zbytočne neohrozovali svoje zdravie a bezpečnosť, a radšej si počkali na nasledujúci spoj.“