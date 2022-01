Biskup Haľko o seriáli Priznanie: Nechcem sa pozerať na bozky dvoch žien! Tvrdé reakcie tvorcov

Zahrali na citlivú strunu. RTVS v nedeľu odpremiérovala svoj nový seriál Priznanie, ktorý voľne nadväzuje na niekdajší hit Hniezdo.

Pozrelo si ho pol milióna divákov, medzi ktorými bol aj pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko (57). Ten však nebol výsledkom nadšený, keďže sa mu nepozdáva zobrazenie vzťahu a bozky dvoch žien. Ako na jeho slová o „homosexuálnej propagande“ reaguje herečka či režisér?

Haľko seriál kritizuje, keďže ho prekvapilo spracovanie lesbického vzťahu. „Sympatická mladá žena, ktorá sa zasadzuje o riešenie situácie utečenky a jej dieťaťa, príde domov a začne sa prezentovať v lesbickom vzťahu. Nič netušiaci divák sa musí pozerať na dve ženy, ako sa partnersky bozkávajú, ako si vyznávajú lásku, ako kritizujú spoločnosť, ktorá ich nevie pochopiť,“ rozpráva Haľko. Svoje zamyslenie rozvíja myšlienkami o tom, že spolužitie dvoch žien je prezentované v línii „marxistickej ideológie“ a „manipulácii diváka“.

„Je to naprosto nenáležité v súvislosti s utečeneckou tematikou, ktorú v tomto smere vnímam ako zneužitú na homosexuálnu propagandu. Nehovoriac o tom, že explicitné správanie, lesbické, mohli vidieť v tomto čase aj deti,“ dodal Haľko s tým, že to môže byť podľa neho „škodlivé až devastačné“. Samotnú homosexualitu označuje ako „problém“. „Niekto takto môže naozaj cítiť, ale dávať to na obrazovku, to tam jednoducho nepatrí,“ uzavrel.

Herečka Kvantíková: Nevidím na tom nič zlé

Jeho slová prekvapili aj herečku Janu Kvantíkovú, ktorá hrá Renatu z lesbického páru. „Ťažko to komentovať, je to jeho osobný názor. Akurát ma trochu uráža, že musí svojím názorom ovplyvňovať ostatných ľudí. Je mi ľúto, že náš seriál vidí takto, lebo tam išlo o niečo úplne iné. Chceli sme ukázať, že homosexuáli sú normálni ľudia a normálnou príjemnou formou televízneho seriálu sme to chceli prezentovať a ja na tom nevidím nič zlé. Občas ma to prekvapuje, že takúto diskusiu na Slovensku stále zažívame,“ povedala Kvantíková Novému Času.