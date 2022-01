Vodič prešiel do protismeru: Dopravná nehoda pri Starej Turej si vyžiadala tri ťažké zranenia

Traja ľudia utrpeli vážne zranenia pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok (10. 1.) večer neďaleko vodnej nádrže Dubník pri Starej Turej.

Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, 42-ročný vodič mal viesť osobné motorové vozidlo od obce Hrašné do Starej Turej. Po prejdení pravotočivej zákruty prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho vozidla. „Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému zraneniu troch osôb. Okolnosti, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetnom ďalšieho šetrenia. Vodičom bola v nemocnici odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu,“ informovala polícia.