Prelomový verdikt európskeho súdu v prípade Mečiarových amnestií: Čo to znamená pre Lexu?

Dočkáme sa konečne spravodlivosti? Prípad udelenia Mečiarových amnestií traumatizuje slovenskú verejnosť aj po vyše dvoch desaťročiach.

Najnovšie v prípade rozhodoval Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu, na ktorý sa obrátil slovenský súd. V prípade je obžalovaný najmä bývalý šéf SIS Ivan Lexa. Čo pre neho verdikt znamená?

Kauzu únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. pojednáva Okresný súd Bratislava III. Ide o prípad jeho zavlečenia v roku 1995 zo Svätého Jura do rakúskeho Hainburgu, ktoré majú na svedomí príslušníci SIS. Na tento čin udelil amnestiu vtedajší premiér Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident. Po dlhých rokoch debát napokon amnestie v parlamente zrušili a prípad sa začal opätovne pojednávať.

Sudca však mal otázku ohľadom toho, či je konanie možné, a preto sa obrátil do Luxemburgu. Problémom bolo najmä to, že by išlo o druhé konanie v tej istej veci. Súdny dvor EÚ teraz povedal, že pojednávanie môže pokračovať a stotožnil sa s názorom generálnej advokátky Juliany Kokott. Okrem Ivana Lexu sú obvinení aj ďalší dvanásti ľudia. Obžaloba bola podaná ešte v roku 2000.





Súdny dvor tiež vyhlásil, že nič nebráni ani prípadnému vydaniu európskeho zatykača na obžalovaných, ak by sa ukrývali. Lexa žije väčšinu času v Pezinku, kde sa stará o kone. Jeho advokát Michal Mandzák naznačil, že prípad ešte môže skončiť na Európskom súde pre ľudské práva. Prezidentka Zuzana Čaputová označila verdikt za prelomový. „Konečne sa pre naše súdy otvorila príležitosť do dôsledkov vyšetriť kauzu, ktorá dlhé roky polarizovala spoločnosť,“ skonštatovala.