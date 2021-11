Študenti univerzity dostali unikátny prístroj: Virtuálna realita žiakov “prenesie” do nemocnice

Majú to, čo nikde inde. Študenti medicínsko-technických odborov Prešovskej univerzity(PU) dostali možnosť učiť sa na unikátnom simulátore CT.

Podobný prístroj nemá okrem nich k dipozícii nik iný na Slovensku, ani v okolitých krajinách.

Obrovskou výhodou prístroja je, že študenti, z ktorých sa onedlho stanú zdravotníci, si môžu vyskúšať CT prístroj “nanečisto”. Eliminuje sa teda riziko, že ak by pri vyšetrení urobili nejakú chybu, doplatí na to pacient. “Vyšetrenie však prebieha rovnako ako v nemocnici. Je to veľký posun vo výučbe. Viruálna realita dokáže študentov pripraviť na situácie, s ktorými sa ešte nestretli,”vysvetlil jeden z autorov simulátora CT, Marek Chmelík, z Katedry medicínsko-technických odborov PU.

Jednou z prvých študentiek, ktorá si mohla na vlastnej koži otestovať virtuálnu realitu na CT, bola tretiačka rádiologickej techniky Viktória Gubová (21). ”Mám už praktickú skúsenosť s CT prístrojom v nemocnici. Môžem povedať, že virtuálna realita je prakticky to isté. Rozdiel je len v ovládaní ovládačov. Ale keď si zvyknete, už to ide bez problémov. Navyše, tu odpadáva stres, ktorý máte v nemocnici. Takže, keď potom pôjdete naostro, nejdete do úplného neznáma,” zhodnotila potom, ako si zložila 3D okuliare, ktoré pomáhajú navodzovať reálnu situáciu.

“Ďalšia naša spolupráca so spoločnosťou Siemens, ktorá technológiu vyvinula bude smerovať k tomu, aby si študenti mohli vyskúšať aj stresové situácie po príchode pacienta napríklad s polytraumou, aby sa s nimi vedeli vysporiadať,” uzavrel M. Chmelík, ktorý prezradil, že okrem počítačov a okuliarov nemala PU s uvedením nového prístroja žiadne náklady pretože ide o prototyp, ktorý si firma testuje v rámci spolupráce s vysokou školou.