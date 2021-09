Influencerka Zuzana Plačková skončila v rukách polície: Aký trest môže dostať?!

Môže skončiť veľmi zle! Instagramová kráľovná Zuzana Strausz Plačková (30) je od včerajšieho rána v rukách polície.

Muži zákona zasahovali na viacerých miestach a jedným z nich bol aj byt známej sexice či novopostavený dom. Brunetka aj s manželom Reném Strauszom (32) boli odvedení v putách na výsluch. Za všetkým majú byť drogy a podľa televízie Markíza sa skloňuje aj slovo zločinecká skupina. Aké tresty hrozia za tieto nelegálne činnosti?

Plačková s manželom Reném sa nevyspali do pekného rána. V skorých ranných hodinách k nim totiž dorazili príslušníci NAKA.

Za všetkým by mali byť podľa doterajších informácií drogy. Ak sa by sa to potvrdilo, Zuzana by mala toho na rováši až-až. „Trestný zákon nerozlišuje, či ide o marihuanu (mäkkú drogu) alebo tvrdšie drogy (napr. pervitín), ale nazýva ich jednotne ako omamné a psychotropné látky. Trestné sadzby sú odstupňované podľa množstva omamnej alebo psychotropnej látky a jej ceny na čiernom trhu,“ vysvetlil Novému Času advokát Róbert Bános s tým, že trestná sadzba za držanie a prechovávanie drog je naozaj vysoká.

„Vo všeobecnosti je možné uviesť, že za prechovávanie drogy hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Pri väčšom množstve sa trestná sadzba zvyšuje na 10 až 25 rokov,“ doplnil advokát. Plačkovú čakal po zadržaní výsluch. Až po ňom sa rozhodne, či dôjde aj k obvineniu. Ak sa tak nestane, influencerka pôjde na slobodu, vyšetrovanie môže pokračovať a ona môže byť v pozícii podozrivej.

V prípade, ak k obvineniu dôjde, tak môže byť vyšetrovaná na slobode, alebo dá vyšetrovateľ návrh na väzbu. Tento úkon musí stihnúť do 48 hodín. Môže sa však stať, že pôjde o závažný zločin, v tom prípade sa zadržanie navýši na 72 hodín. Následne sudca rozhoduje, či Plačková aj s manželom skončia vo väzbe.