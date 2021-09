Na UVLF v Košiciach budú vzdelávať kombinovaným spôsobom: Veľavravné slová rektorky o očkovaní

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) v pondelok slávnostne otvorili nový akademický rok, urobili tak online formou.

Kým to podmienky dovolia, vyučovať plánujú kombinovaným spôsobom – využívaním prezenčnej i dištančnej formy. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková s tým, že v tomto akademickom roku sa na UVLF zapísalo spolu 2089 študentov. Ich celkový počet tak oproti vlaňajšku vzrástol o 15 percent.

Pri príprave rozvrhu sa univerzita podľa jej slov snažila presunúť čo najväčší objem praktického vzdelávania na začiatok zimného semestra. Časť prednášok budú uskutočňovať dištančne. Ako uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová, niektoré vymoženosti digitálneho priestoru chcú využívať naďalej, pretože šetria nielen čas, ale aj prostriedky. "Škola má už dostatok skúseností, v ktorých predmetoch je to vhodný spôsob vzdelávania a kde, naopak, musí byť učiteľ v priamom kontakte so študentmi. To, čo sa dá odprednášať dištančne, pôjde online formou, praktické, klinické a laboratórne cvičenia sa budú robiť prezenčne, v takých veľkých skupinách, ako to umožní aktuálny COVID automat," spresnila s tým, že vytvorili aj COVID SEMAFOR UVLF, podľa ktorého budú počas roka riadiť všetky činnosti. Obsahuje podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univerzite i v študentských domovoch. Základnou prevádzkovou podmienkou je rešpektovanie protokolu OTP, t. j. očkovanie – testovanie – prekonanie nákazy.

Podľa rektorky je medzi študentmi i zamestnancami stále skupina nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. V tejto súvislosti zdôraznila, že práve veterinárni lekári veľmi dobre vedia, že najúčinnejším pomocníkom v udržaní dobrého stavu je očkovanie. "Všetci spoločne by sme mali budovať verejné zdravie, lebo na to máme prostriedky. Prvýkrát v histórii vie človek ovplyvniť priebeh epidémie. Ak my sami nebudeme veriť vedeckým argumentom, ťažko uveria nám či už naši študenti, či naši klienti,“ dodala Mojžišová a požiadala všetkých, aby sa stali skutočnými a reálnymi ochrancami verejného zdravia.