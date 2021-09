Rozhoduje sa o väzbe vyšetrovateľov NAKA a šéfa Úradu inšpekčnej služby: Pôjdu za mreže?

Okresný súd Bratislava III by mal dnes rozhodnúť o väzbe obvinených vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza.

Prvý by mal vypovedať obvinený vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Juraj Č. Uviedol to pred zasadnutím súdu obhajca obžalovaných zadržaných príslušníkov NAKA Peter Kubina. Dodal, že výsluch každého z obvinených by mal trvať zhruba hodinu. Výsluchy začali o 18:00 a mali by trvať do 22:00.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začiatkom týždňa vydal uznesenie o začatí trestného stíhania a vzniesol obvinenia voči dvom príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jánovi Č. a Pavlovi Ď. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Pokyn na vznesenie obvinenia vydal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. Obvinenie sa týka ovplyvňovania výpovedí svedkov.

Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila ďalších dvoch zadržaných vyšetrovateľov NAKA zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Ako na svojej internetovej stránke informoval Denník N, ide o Milana S. a Štefana M.. Obvinili už aj dočasného šéfa policajnej inšpekcie Petra Sch., ktorého zadržali v pondelok. Obvinený je zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.