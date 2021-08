Jedinečné kúsky historickej spodnej bielizne na výstave v Novej Bani: Negližé ako od slávnej herečky

Jedinečné kúsky zo starého lodného kufra. Historička Margaréta Nováková (63) pripravila s Pohronským múzeom Nová Baňa (okr. Žarnovica) unikátnu výstavu historickej spodnej bielizne s názvom Čo sa skrýva pod šatami?

Väčšinu starej bielizne objavila na povale manželovej starkej, niekoľko kúskov je od jej babičky a dokonca sama si vyrobila niekoľko replík.

Bývalá múzejníčka Grét­ka objavila pred desiatimi rokmi na povale svojich príbuzných zaprášený lodný kufor. Objavila v ňom hotové poklady. „Manželova starká patrila k bohatšej vrstve v Banskej Štiavnici. Pochádzala zo zlatníckej rodiny a nájdenú výbavu spodnej bielizne nosila koncom 19. storočia až do prvej tretiny 20. storočia,“ prezradila Nováková. Spodná bielizeň, nočné košieľky či negližé boli výbavou nevesty. Niekoľko kúskov dostala historička aj od svojej starej mamy. Ako sa jej to doma kopilo, rozmýšľala pani Margaréta, ako by tieto skvosty ukázala aj verejnosti.

Na výstave tak môžu návštevníci vidieť elegantné aj každodenné spodné oblečenie, ktoré tvorili súčasť šatníka dám z vyššej spoločnosti v mestách, ale aj obyčajných žien z dedín. Sú tu originály aj repliky dámskej a pánskej bielizne. Unikátom sú pánske námornícke tangáče a zaujímavé sú aj korzety z roku 1870, jeden dokonca patril dievčatku. Niektoré kúsky sú aj poriadne sexi, ako napr. negližé, ktoré vyzerá presne ako to, čo mala na sebe krásna herečka Sophia Loren.

Mužské spodky zo 16. storočia

Nie sú vynálezom 20. storočia. Námorníci ich začali nosiť oveľa skôr, a to v 15. – 16. storočí. Na lodiach im bolo veľmi teplo, no zároveň sa potrebovali aj ochrániť. Dali si teda dopredu handru, ktorú vzadu zatočili.

Čierne negližé ako od Sophie Loren

Toto sexy čierne negližé doniesla bývalá kolegyňa Margaréty z Tekovského múzea. Slúži aj ako podprsenka a podväzky, a sťahuje aj brucho, teda korzet. Rovnaké negližé má na jednej z fotiek známa talianska herečka Sophia Loren.