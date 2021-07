Slovensko sa pýši najväčším labyrintom strednej Európy! Kde tento unikát nájdete?

Bude sa v ňom dať blúdiť aj celé hodiny. Najväčšie bludisko z drevín v strednej Európe s názvom Čertova skala už naberá reálne kontúry.

Rastie v Starej Ľubovni neďaleko rieky Jakubianka. Otvoriť ho plánujú na budúci rok v máji. Množstvo sadeníc brestu turkestanského vysadili v roku 2019. „Bolo ich vyše 22-tisíc. Predpokladali sme, že do požadovanej výšky, teda najmenej 2 metrov vyrastie za dva alebo tri roky. Niektoré dreviny už majú dvojmetrovú výšku, iné však ešte potrebujú dorásť, preto sme stanovili termín otvorenia o desať mesiacov,” ozrejmil autor nápadu Jozef Romaňák.

Podľa neho by brest vyrástol skôr, ale unikátny labyrint, s rozlohou 11-tisíc štvorcových metrov vzniká na štrkovitej pôde, a preto je rast o niečo pomalší, ako v ideálnych podmienkach. K tomu, aby brest dostatočne rástol, mu pomáhajú strihaním a hnojením. O to sa stará Michal Romaňák (70). „Snažím sa to tu zveľaďovať a občas už aj sám zablúdim,” usmieva sa starostlivý otec autora projektu.

V areáli, ktorý je nazvaný Viktóriine záhrady, podľa mena manželky projektu - vznikne aj lesík a záhrady, lavičky či lampy. „Potrebujeme ešte vybudovať odstavnú plochu pre autá a makadamový chodník pre peších, aby sa k bludisku dostali,” uzavrel Jozef Romaňák, ktorému mesto Stará Ľubovňa poskytlo pozemky na 15 rokov za 1 €.