Začal sa tretí súd s Kočnerom: Za motáky mu hrozí 8 rokov basy!

Pred súdom ako doma. Marián Kočner (58) má za sebou neúspešnú obhajobu vo veci miliónových zmeniek Markízy, za ktorú už sedí na 19 rokov v base.

Najvyšší súd zároveň vrátil prípad vraždy novinára a jeho snúbenice späť na prejednanie, takže Kočnera môžu odsúdiť aj v tejto kauze. Okrem nich však na Okresnom súde Bratislava I v stredu sa začalo prejednanie obžaloby v ďalšom prípade, a to tzv. motákoch, ktoré Kočner mal vynášať z väzby. Súd dokonca skutok prekvalifikoval a Kočnerovi hrozí prísnejší trest.

Dokopy mal mafiánsky podnikateľ poslať okolo 20 až 25 lístočkov s inštrukciami o výpovediach či s informáciami spoza mreží. Podobný postup vo väzbe nie je dovolený, preto prokurátor spracoval obžalobu, ktorá sa v stredu dostala pred súd. Kočner požiadal o prejednanie v jeho neprítomnosti.

O motákoch, ktoré mal posielať, vypovedal jeho bývalý kamarát Peter Tóth. Ten ich mal dostať od Kočnerovho advokáta Andreja Šabíka, ktorý to popieral. „Uvádzal som, že ich bolo 20, možno aj viac som od vás dostal,“ hovoril Tóth s tým, že on sám na motáky aj odpovedal. „Inokedy mi napísal taký moták, ktorý bol očividne napísaný pre viac príjemcov a časť pre iného príjemcu bola odtrhnutá.“ Prokurátor Branislav Murgaš Šabíka nestíha, keďže sa nepodarilo preukázať, že by vedel, čo vynáša.