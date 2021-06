Absolventi škôl nezabudnite na dôležitú povinnosť: Čo musíte urobiť po ukončení štúdia!

Absolventi škôl si musia voči svojej zdravotnej poisťovni splniť oznamovaciu povinnosť len za určitých podmienok.

TASR o nich informovala hovorkyňa Union zdravotná poisťovňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Priblížila, že tak majú spraviť v prípade, ak odchádzajú do zahraničia, ak prerušujú štúdium, či ak budú absolventi dobrovoľne nezamestnaní a neprihlásia sa na úrade práce. Spraviť tak majú aj v prípade, ak začnú podnikať inou formou ako na živnosť, teda napríklad ako lekár, veterinár, tlmočník, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca či advokát. Rovnako sa ich táto povinnosť týka v prípade, ak ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa a idú študovať ďalšiu vysokú školu.

Za študentov strednej školy platí poistné štát najdlhšie do konca letných prázdnin – teda do 31. augusta. Od 1. septembra sú povinní si platiť poistné ako samoplatitelia tí absolventi, ktorí už ďalej nepokračujú v štúdiu, nie sú evidovaní na úrade práce, nie sú zamestnaní alebo nezačnú podnikať.

"Kto sa rozhodne plynule pokračovať v štúdiu na vysokej škole v tom istom roku, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu," doplnila Dupaľová Ksenzsighová.