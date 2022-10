Skvelá správa českého juniorského reprezentanta: Vyliečil sa z rakoviny!

Po zhruba štyroch mesiacoch konečne prišla správa, v ktorú všetci dúfali. Český juniorský hokejový reprezentant Pavel Novák sa vyliečil z rakoviny.

O potešujúcu informáciu sa s fanúšikmi podelil na sociálnej sieti Instagram. „Porazil som rakovinu. Nepoznám lepší pocit, ako byť opäť zdravý,“ napísal v úvode Novák.

So zákernou chorobou bojoval od júna. Obrovskou oporou mu bola nielen rodina, ale aj fanúšikovia. „Ste moji hrdinovia. Najväčšia vďaka patrí mojim rodičom a sestre, ktorí pre mňa urobili prvé posledné a prešli so mnou celou liečbou. Bez vás by to nešlo,“ emotívne sa vyjadril na margo svojich podporovateľov.

Český mládežnícky reprezentant naposledy obliekal dres tímu Kelowna Rockets v zámorskej WHL. „Veľmi sa teším, čo prinesie budúcnosť,“ zakončil draftový výber organizácie Minnesota Wild z roku 2020.