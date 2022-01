USA posiela na olympiádu hráčov z univerzity: Nechýba útočník so slovenskými koreňmi a bývalý hokejista Trenčína!

V 25-člennej nominácii hokejovej reprezentácie USA na ZOH v Pekingu (4.- 20. februára) figuruje až 15 hráčov z univerzitnej súťaže NCAA.

Medzi nimi je aj útočník Matthew Knies, ktorý má slovenský pôvod. Generálny manažér John Vanbiesbrouck s trénerom Davidom Quinnom vyberali hráčov aj z najvyšších súťaží vo Švédsku, Nemecku či z KHL.

Tímy sa musia na turnaji zaobísť bez hráčov NHL a aj vedenie americkej reprezentácie preto siahlo do iných súťaží. Siedmi z nominovaných hráčov majú skúsenosti z NHL. V tomto smere je najskúsenejší útočník Nick Shore, ktorý v nej odohral 304 zápasov a v ročníku 2020/2021 nastúpil aj v piatich zápasoch za Duklu Trenčín v slovenskej extralige. V prebiehajúcej sezóne 2021/2022 nastupuje v KHL za Sibir Novosibirsk.

Druhý najmladší hráč vo výbere je 19-ročný Knies, ktorého rodičia pochádzajú zo Slovenska. V drafte 2021 si ho z 57. miesta vybral klub Toronto Maple Leafs a USA reprezentoval aj na nedávnych MS hráčov do 20 rokov. V prebiehajúcej sezóne 2021/2022 nastupuje v univerzitnej NCAA v drese Minnesotskej univerzity.

V Pekingu sa predstaví aj dvojka predošlého draftu Matty Beniers, ktorého si vybral klub Seattle Kraken. Aj on patrí k 15-tim hráčom z NCAA.

"Veľa sa hovorí o tom, aký kvalitný je univerzitný hokej. Svedčí o tom aj táto nominácia. Je v nej množstvo šikovných hráčov, ktorý určite ukážu kvalitu amerického univerzitného hokeja. Hrať v NCAA je náročné, hrá sa tam rýchly hokej a myslím si, že nás to dobre pripravilo na takéto veľké podujatie," povedal Beniers pre usahockey.com.

Útočník Brian O'Neill, ktorý šiestu sezónu hrá za Jokerit Helsinki v KHL, je jediný hráč amerického výberu, ktorý už štartoval na ZOH. V roku 2018, keď na olympiáde tiež chýbali hráči z NHL, nastúpil do 5 zápasov, v ktorých získal 4 kanadské body (1+3).

Skúsenosti z MS mužov majú štyria hráči - brankár Drew Commesso, útočník David Warsofsky a obrancovia Andy Miele a Matty Beniers. Vekový priemer amerického výberu je 24,64 rokov. Hráči USA nastúpia v základnej A-skupine proti Číne, Kanade a Nemecku.

Nominácia hokejovej reprezentácie USA na ZOH 2022:

Brankári: Drew Commesso (Boston University/NCAA), Strauss Mann (Skelleftea AIK/Švéd.), Pat Nagle (Reading Royals/ECHL)

Obrancovia: Brian Cooper (IK Oskarshamn/Švéd.), Brock Faber (University of Minnesota/NCAA), Drew Helleson (Boston College/NCAA), Steven Kampfer (AK Bars Kazaň/KHL), Aaron Ness (Providence Bruins/AHL), Nicklaus Perbix (St. Cloud State University/NCAA), Jake Sanderson (University of North Dakota/NCAA), David Warsofsky (ERC Ingolstad/Nem.)

Útočníci: Nicholas Abruzzese (Harvard University/NCAA), Kenny Agostino (Torpedo Nižnij Novgorod/KHL), Matty Beniers (Univesity of Michigan/NCAA), Brendan Brisson (University of Michigan/NCAA), Noah Cates (University of Minnesota-Duluth/NCAA), Sean Farell (Harvard Univeristy/NCAA), Sam Hentges (St. Cloud State University/NCAA), Matthew Knies (Univesity of Minnesota/NCAA), Marc McLaughlin (Boston College/NCAA), Ben Meyers (Univesity of Minnesota/NCAA), Andy Miele (Torpedo Nižnij Novgorod/KHL), Brian O´Neill (Jokerit Helsinki/KHL), Nick Shore (Sibir Novosibirsk/KHL), Nathan Smith (Minnesota State University/NCAA)

Hlavný tréner: David Quinn, asistenti: Mike Hastings, Brett Larson, Scott Young, David Lassonde generálny manažér: John Vanbiesbrouck