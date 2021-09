Ladislav Nagy si užíva hokejový dôchodok: Konečne ma nič nebolí!

Uplynulý piatok sa na Táloch neďaleko Brezna uskutočnil charitatívny golfový turnaj Nadácie Miroslava Šatana. Dobrú vec prišiel podporiť aj bývalý skvelý útočník Ladislav Nagy (42).

Majster sveta z roku 2002 je už dva roky na hokejovom dôchodku a denníku Nový Čas prezradil, že konečne ho nič nebolí a ak dostane ponuku z Košíc, rád odovzdá bohaté skúseností!

Kariéru ste ukončili na domácich majstrovstvách sveta v roku 2019. Nechýba vám profesionálny hokej?

- Momentálne nie. Konečne ma nič nebolí (smiech). Môžem sa venovať svojej rodine. Počas aktívnej kariéry som nemal veľa času na deti a manželku. Takže si to užívame a vynahrádzam im to.

Čomu sa na hokejovom dôchodku venujete?

- Mám svoje nehnuteľnosti. Doteraz sa mi o ne staral kamarát, teraz som to zobral do rúk ja a starosť prešla na mňa. Myslel som, že zostanem pri hokeji v košickom hokeji, ale zatiaľ to nedopadlo podľa mojich predstáv.

V minulosti ste sa vyjadrili, že by ste chceli pomáhať mládežníckemu hokeju v rodných Košiciach. Stále to platí?

- Zatiaľ ma neoslovili a riešim si teraz svoje veci. Rád by som moje služby a skúsenosti odovzdal deťom. Ak budú mať záujem Košice, som k dispozícii. Ale ako hovorím, zatiaľ ma neoslovili.

Sme na charitatívnom golfovom turnaji. Čo vy a tento šport?

Pred dvoma rokmi som hrával častejšie, ale počas korony som nehrával. Toto leto som bol iba raz a teraz druhýkrát. Trošku to flákam, ale bol som dnes prekvapený, lebo sa mi hralo veľmi dobre.

Ladislav Nagy

narodený: 1. júna 1979 v Košiciach

post: útočník

top kluby: St. Louis, Phoenix, Dallas, Los Angeles, Čerepovec, Lev Praha, D. Minsk, Jokerit, Slovan, Košice

top úspechy: majster sveta (2002), bronz (2003)

štarty/góly v NHL: 435/115