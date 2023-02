Dcéra Milana Lasicu († 81) napísala predlohu filmu Slúžka: Chcela by Hana zostať v Austrálii?!

Ani jeden deň nebola na filmovačke svojho filmu! Až sa tomu ťažko verí, ale je to tak. Covid zasiahol aj do prác na filme, ktorý vznikal deväť rokov podľa románu Hany Lasicovej (41). Pre prísne opatrenia nemohla byť pri tom, ako jej príbeh ožíva pred kamerou.

Nedávno sa dcéra Milana Lasicu († 81) a Magdy Vášáryovej (74) vrátila po piatich týždňoch z Austrálie, aby osobne uviedla do života nové vydanie knižnej predlohy i film Slúžka.



Prečo ste sa vybrali tak ďaleko?

Plánovala som to už dávnejšie a keď ma pozvali k sebe priatelia, tak som sa rozhodla ísť. Už sme to potrebovali, ísť niekam, kde na nás nebude doliehať všetko to, čo sa deje v našich zemepisných šírkach.

Keby vás nečakali na Slovensku povinnosti, ostali by ste tam aj dlhšie?

S radosťou. Bolo to také príjemné! Tamojšie počasie je jedna vec, ale prospievalo nám najmä, že je to ďaleko od všetkého. Človek má pocit, že nemusí riešiť nič z toho, čo žijeme doma, bol to mentálny oddych. Neprenasledoval ma tam pocit, že sa svet rúti do záhuby.



Hlavným dôvodom návratu bola bratislavská slávnostná premiéra filmu Slúžka i uvedenie nového vydania knihy. Ale svetovú premiéru už má film za sebou.

Svetovú premiéru sme mali koncom novembra na filmovom festivale v Talline a naozaj sme si to užili. Ešte nás čaká premiéra v Göteborgu a vo februári predstavíme Slúžku v USA na festivale v Santa Barbare.

Na filme ste spolupracovali aj ako scenáristka.

Bola to pre mňa výnimočná situácia. Začali sme pracovať už pred deviatimi rokmi a vtedy som nemala toľko skúseností. Vedela som však na základe rozhovoru s režisérkou, ako si film predstavuje. Urobila som prvú verziu a samozrejme, že sme ešte veľa prepisovali. Mali sme niekoľko verzií scenára.



