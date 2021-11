Adriana sa so svojím miláčikom stala majsterkou sveta v športovej kynológii: Šampión Gero dostal za odmenu rande

Veľký úspech! Adriana Nagyová (50) z Bratislavy zahviezdila so 7-ročným nemeckým ovčiakom Gerom v španielskej Lerme, kde sa stali majstrami sveta v športovej kynológii.

Navyše uspela v súťaži družstiev, keď spolu s ďalšími dvoma Slovenkami získali titul. Svetový šampión Gero dostal za odmenu rande so psou slečnou.

Sympatickej Adriane učarovali zvieratká už od detstva. Kynologické skúšky si urobila už so svojím prvým psíkom Astorom. Neskôr sa zamerala na plemeno nemeckého ovčiaka, ktorým sa venuje dodnes. Až teraz sa jej však splnil obrovský sen každého psičkára, so svojím miláčikom Gerom z Berounské Bašty sa stali svetovými šampiónmi. „Toto sú moje ôsme majstrovstvá sveta. Predtým som práve v Španielsku s iným psíkom obsadila ôsme miesto. V Gerovi som však od mala videla potenciál, je totiž rýchly a obratný,“ nešetrí chválou na adresu krásneho chlpáča Adriana.

Najlepší obranár

Najprv sa s Gerom zúčastnili dvoch súťaží na Slovensku, kde bodovali a ako dvojka postúpili na svetový šampionát pretekov podľa skúšky IGP3. Tam v konkurencii 120 pretekárov súťažili v troch disciplínach. Za cudziu stopu, kde musí byť pes presný a rýchly, získala slovenská dvojica 98 bodov. Za obranu, kde prejde chlpáč 6 úkrytov a chytá dvoch páchateľov, mali rovnaký počet bodov.

„Práve tu si Gero odniesol aj pohár za najlepšiu obranu, lebo mal najviac bodov zo všetkých,“ vysvetľuje nadaná kynologička. Poslednou disciplínou boli cviky poslušnosti, za ktoré dostali 91 bodov. „Naša drina, pravidelný výcvik a precíznosť sa napokon vyplatili, no bolo to aj o šťastí. Týmto sa mi splnil môj veľký sen,“ teší sa milovníčka zvierat, ktorá spolu s Dášou Minárikovou a Evou Smädovou získali titul aj ako najlepšie družstvo. Adriana so svojím štvornohým miláčikom zároveň automaticky postupujú na budúcoročné majstrovstvá sveta v Dánsku. Gero už dostal za svoj úžasný výkon po prílete na Slovensko aj odmenu. „Bolo to rande so slovenskou psou slečnou,“ zakončila so smiechom hrdá majiteľka.