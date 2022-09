Ikona UFC skončila v rukách polície: Šoféroval pod vplyvom alkoholu

Britský MMA zápasník Darren Till sa znovu dostal do problémov so zákonom. Bojovník prestížnej organizácie UFC vo Švédsku šoféroval opitý.

V škandinávskej krajine je povolený limit 0,2 promile. Dychová skúška odhalila u rodáka z Liverpoolu trikrát toľko, nafúkal 0,6 promile. Štokholmským mužom zákona tvrdil, že v reštaurácii vypil iba jedno alebo dve pivá, podľa ich slov však bol značne opitý.

Mimo iné policajtom povedal, že nemôže byť obvinený, pretože to zruinuje jeho kariéru. Do opletačiek so zákonom sa pritom dostal už v minulosti. Pred troma rokmi bol na španielskom Tenerife obvinený z krádeže taxíku a zničenia hotelovej izby. Vyčíňanie ho vtedy vyšlo na 10 tisíc libier.