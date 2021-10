Petra Vlhová si po 3. mieste v úvodných pretekoch sezóny vydýchla: Konečne to mám za sebou!

Prvý krok je za ňou, celá sezóna pred ňou. Pre obhajkyňu celkového víťazstva vo Svetovom pohári alpských lyžiarok Petru Vlhovú (26) bolo mimoriadne dôležité, aby do novej sezóny vstúpila úspešne. Tretie miesto v obrovskom slalome v rakúskom Söldene si cení, i keď priznala, že urobila niekoľko chýb a aj preto bol medzi ňou a druhou Larou Gutovou-Behramiovou viac ako sekundový rozdiel.

Vlhová dosiahla už 45. pódiové umiestnenie v pretekoch SP, z toho 20-krát vyhrala. Na trať prvého kola vyrazila ako siedma v poradí, ale strata v úvode kopca ju napokon odsunula na šieste miesto. V 2. kole sa dokázala zlepšiť o tri priečky.

„Preteky hodnotím na výbornú, dosiahla som opäť tretie miesto tak ako vlani. Po prvom kole som bola šiesta, bol to veľký boj, ale zvládla som to na maximum,“ priznala po pretekoch pre Zväz slovenského lyžovania Vlhová.

Úvodné preteky sezóny nie sú pre nikoho v štartovom poli ľahké. Nervozita, očakávania vlastné, tímu aj fanúšikov vytvárajú enormný tlak na psychiku. „Prvá súťaž je taká, že človek príde, cíti napätie. Je to opäť po dlhšom čase, vravím si, že neviem, ako som na tom. Mám to za sebou a myslím, že úspešne,“ pokračovala slovenská lyžiarka.

Vlhová sa v druhom kole prepracovala až na tretiu priečku, získala 60 bodov do hodnotenia obráku aj priebežného poradia SP. „Možno dnes bolo lepšie to druhé kolo, ťažko sa to hodnotí. V prvom kole som urobila chyby, v druhom som išla naplno, aj keď opäť s chybičkami. Potešila ma aj atmosféra, bolo slnečné počasie a to sa hneď lepšie lyžuje, ako keď je zamračené. Teším sa, že konečne tu boli ľudia, pre nás je iné jazdiť pred toľkými divákmi. Bolo to skvelé,“ povedala Petra a športovo uznala, že víťazka Shiffrinová aj druhá v cieli Gutová-Behramiová mali lepšiu formu.

„Mikaela a Lara ma neprekvapili. Možno keby vyskočil niekto iný, tak ma to prekvapí, ale u nich nie. Boli dnes lepšie. Teraz si trochu oddýchnem, začiatkom novembra ideme do Fínska. Chceme sa sústrediť na slalom, ale potrénujeme aj paralel. Ale príprava bude smerovať najmä na slalom do Levi,“ uzavrela Vlhová.