Buday získal zmluvu s UFC: Svojský to zhodnotil Attila Végh!

V utorňajšom zápase tzv. Dana White´s Contender Series v Las Vegas zdolal domáceho Lorenza Hooda v 1. kole technickým k. o. Buday je po Ľudovítovi Kleinovi druhý Slovák s kontraktom s UFC.

Dana White´s Contender Series je neoficiálna kvalifikácia do najprestížnejšej súťaže sveta. Nesie meno promotéra UFC, ktorý osobne rozhodol o tom, ktorí z víťazov zápasov získajú zmluvu.

„Zvládol si ťažký zápas. Si silný bojovník v najlepších rokoch. Ja potrebujem ťažké váhy,“ povedal White.

WITH ONLY SECONDS TO GO!!!



🇸🇰 Martin Buday comes in with a vicious knee to end it in RD 1!



[ #DWCS | Tune in LIVE on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/MIgio8XPfW