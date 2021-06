Ruská kráska je stále sexi! V pondelok oslávila Anna Kurnikovová štyridsiate narodeniny, ale toľko rokov by ste jej netipovali. Bývalá tenistka vyzerá stále nádherne.

V mladosti, keď ešte hrala tenis a patrila do elitnej desiatky WTA, preslávila sa románikmi so slávnymi ruskými hokejistami Sergejom Fjodorovom či Pavlom Burem. Ale to neboli muži jej života.

Usadila sa až so spevákom Enriquem Iglesiasom, s ktorým má tri deti.

V súčasnosti si pozorne stráži súkromie a na sociálnych sieťach nie je veľmi aktívna. Iba občas sama niečo zverejní. Vždy potvrdí, že je veľmi príťažlivá žena.