Legenda Barcelony šokuje: Najväčšie potešenie? Tabletky!

Niekdajší španielsky futbalový reprezentant Andrés Iniesta priznal, že počas hráčskej kariéry bojoval s depresiami.

V súčasnosti hráč japonského tímu Vissel Kobe tvrdí, že sa o tom rozhodol hovoriť verejne, aby zvýšil povedomie o tomto duševnom stave a akýmkoľvek spôsobom mohol pomôcť tým, ktorí majú podobné problémy.

„Ak to príde od niekoho slávneho, kto má teoreticky všetky peniaze na svete, najlepšie domy, najlepšie autá, poviete si: 'Wau, toto sa môže stať každému'. Nie je to však o materiálnych veciach,“ povedal Iniesta.

„Mojím jediným zámerom bolo vysvetliť to, komunikovať veľmi prirodzene, pretože si myslím, že každý prechádza všetkými týmito fázami a nikdy sa nezotavíme,“ dodal majster sveta (2010) i dvojnásobný európsky šampión (2008, 2012).

Tridsaťosemročný rodák z provincie Albacete vraví, že keď ho postretli depresie, cítil, že niečo nebolo v poriadku. „Nemal som takú radosť ani energiu, ktorú v živote potrebujete. Začnete sa cítiť zle. Urobia vám síce testy, ale povedia, že ste v poriadku, no vy viete, že niečo nefunguje."

„Dostane sa vám to do tela a mysle. Všetko vyzerá čierne. Tešil som sa na noc, keď si konečne dám tabletku a oddýchnem si. To bola moja chvíľa najväčšieho potešenia,“ vraví Iniesta.

Tvrdí, že v tých časoch chodieval ako bez duše. „Sedeli sme doma na gauči s mojou priateľkou, teraz už manželkou, ale pôsobilo to, akoby tam namiesto mňa sedel vankúš. Kým to niekto neprežije alebo neprecíti, nemôže to pochopiť.“

Iniesta priznal, že sa začal cítiť nepríjemne po smrti Daniela Jarqueho. Tento bývalý futbalista Espanyolu Barcelona ako 26-ročný zomrel na srdcový infarkt počas letnej prípravy v auguste 2009. Iniesta s Jarquem boli dobrí kamaráti.

Iniesta tvrdí, že z depresií sa už dostal a naďalej sa o seba stará. „Chodím na terapiu, pretože sa potrebujem dať do poriadku. Rád počúvam odborníkov, ktorí hovoria o duševných ochoreniach a depresiách. Život vás časom naučí, že depresia a duševné choroby môžu postretnúť každého,“ skonštatoval dlhoročný hráč FC Barcelona.