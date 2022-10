Legenda Vinco Lukáč na koncerte Kabáta: Omladol som o pár rokov

V minulosti tlieskal spevák kapely Kabát Josef Vojtek (57) bratom Lukáčovcom v hľadisku počas federálnej hokejovej éry, teraz dvojnásobný majster sveta Vinco Lukáč (68) zložil poklonu jemu.

V sobotu sa totiž zúčastnil v košickej Steel aréne na koncerte populárnej českej rockovej skupiny aj s partnerkou Natáliou a po vystúpení si v zákulisí urobili aj fotku na pamiatku.

Bývalý skvelý hokejový kanonier dostal lístky na koncert priamo od lídra skupiny Kabát Josefa Vojteka. „Nedávno som telefonoval s mojím českým kamarátom, hudobným producentom Karlom Vágnerom, ktorý pozná lídra skupiny Pepu Vojteka a zohnal mi lístky na koncert. Dokonca mi vybavil aj spoločné stretnutie,“ povedala na úvod pre Nový Čas hokejová legenda.

„Ešte pred koncertom som sa so spevákom stretol, boli sme na generálke a musím povedať, že je to skvelý človek. Ako mi dával vstupenky, tak mi povedal, že si mňa a mojich bratov pamätá z federálnych čias a chodili sa pozerať na naše hokejové zápasy. Veľmi ma to potešilo, vidno, že sa narodil v ére Československa a títo ľudia na históriu nezabúdajú,“ pokračoval Vinco, ktorý si koncert populárnej kapely užil aj so svojou priateľkou Natáliou.

„Omladol som na tom koncerte o niekoľko rokov. Hala bola natrieskaná a atmosféra fantastická. Veľmi dobre mi to padlo a isto aj všetkým ľudom v hľadisku. Veď tri roky tu máme pandémiu a ďalšie iné životné problémy, takže som sa neskutočne odreagoval. Akoby som sa vrátil do puberty,“ uviedol nadšený Lukáč, ktorý sa vyjadril aj na margo košického a slovenského hokejového talentu Juraja Slafkovského. „Držím mu veľmi palce, aby sa presadil, ale bude to mať ťažké. Hlavne musí zvládnuť ten obrovský mediálny tlak,“ dodal Lukáč.