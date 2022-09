Bývalý nórsky lyžiar Aksel Lund Svindal sa podrobil operácii nádoru na semenníkoch. Dvojnásobný celkový víťaz alpského Svetového pohára ukončil kariéru v roku 2019 ziskom striebra v zjazde na MS vo švédskom Are.

"Cítil som na svojom tele zmenu. Išiel som k lekárovi a rýchlo ma previezli do nemocnice, kde potvrdili to, na čo mal lekár podozrenie - rakovina semenníkov. Po prvom týždni som vedel, že prognóza vyzerá veľmi dobre. To všetko vďaka prvému rozhodnutiu navštíviť lekára hneď, ako som mal podozrenie, že niečo nie je v poriadku,“ napísal Svindal na sociálnej sieti Instagram, pričom neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti o liečbe a rehabilitácii.