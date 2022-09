Calzona vidí chlapcov, ktorí majú chuť meniť históriu repre: Komu dal kapitánsku pásku?

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona (53) dúfa, že napriek minimu času na prípravu uvidí v blížiacich sa zápasoch Ligy národov 2022/2023 proti Azerbajdžanu a Bielorusku v podaní svojich nových zverencov dobrý futbal.

„To je jediná cesta k tomu, aby sme vyhrali zápas. Nemám rád špekulovanie a víťazstvá v 90. minúte. Chcem, aby hrali s odvahou, aby tam bol poriadok a organizácia,“ vyhlásil 53-ročný kouč.

Slováci už vo štvrtok 22. septembra o 20.45 h vyzvú v Trnave výber Azerbajdžanu, o tri dni neskôr (25.9. o 18.00 h) v srbskom meste Bačka Topola nastúpia proti Bielorusom. Rodák z Kalábrie tvrdí, že sa hráčom snaží vštepiť dôležité hodnoty, aby k „najcennejšiemu dresu“ pristupovali s tým, že reprezentujú národ a krajinu, kde sa narodili ich deti, rodičia a starí rodičia. „Vidím chlapcov, ktorí majú chuť zmeniť históriu tejto reprezentácie. Sú pozorní, ohľaduplní a snažia sa učiť,“ podotkol.

Ešte pred začiatkom stredajšej tlačovej konferencie vyhlásil, že kapitánom slovenského mužstva bude Milan Škriniar. Zdôraznil však, že tím má veľa lídrov a v tomto smere sa bude spoliehať aj na ďalších, napríklad Petra Pekaríka či Juraja Kucku.

Samotný Škriniar potvrdil, že preňho bude česť nosiť na rukáve kapitánsku pásku. „Budem robiť všetko pre to, aby to bolo zaslúžené,“ povedal 27-ročný hráč.

Priznal, že z talianskeho kormidelníka má zatiaľ veľmi dobré pocity. „Všetci sú nadmieru spokojní. Robíme veľa taktiky a riešime detaily, ktoré v zápasoch rozhodujú. Prvé tri roky v Taliansku som hral podobným systémom, čiže niektoré veci si musím len oprášiť. Pre niektorých chalanov je to však nové a tých informácií je veľa. Na mítingoch sme však koncentrovaní a na tréningoch sme naplno robili to, čo od nás tréner chce,“ podotkol stopér Interu Miláno.

Smerom k najbližšiemu protivníkovi Škriniar vyhlásil, že slovenské mužstvo má Azerbajdžan naštudovaný. „Rozoberali sme si súpera, hrajú systémom 3-5-2. V niektorých situáciách hrajú pressing. Bude to však zápas bude hlavne o nás a o tom, ako sa my nastavíme a aké veci prenesieme na ihrisko,“ skonštatoval Škriniar v súvislosti so štvrtkovým duelom, na ktorý sa zatiaľ predalo približne 2500 vstupeniek.