Zanechal sen o NHL kvôli Rusku: Šéf HK Nitra vysvetľuje dôvod Bučekovho rozhodnutia

Hokejový útočník Samuel Buček (23) zrušil zmluvu v zámorí, aby mohol podpísať s ruským klubom Neftechimik Nižnekamsk. Hlavný dôvod jeho prekvapujúceho rozhodnutia objasnil prezident HK Nitra Miroslav Kováčik (43).

Hokejový útočník Samuel Buček (23) ovládol uplynulú sezónu klziská slovenskej extraligy. So 41 gólmi bol útočník Nitry najlepším strelcom a zároveň bol so ziskom 64 bodov v 50 zápasoch najproduktívnejším hráčom základnej časti. Nemožno sa preto čudovať, že o jeho služby bol záujem v zahraničí.

Podpísal zmluvu s tímom Coachella Valley Firebirds, ktorý je farmou tímu NHL Seattle Kraken. Mal odcestovať do zámoria a zabojovať o splnenie svojho sna - NHL. Prišlo však nečakané rozhodnutie. Buček zmluvu v zámorí zrušil a rozhodol sa hrať v Rusku. Napriek súčasnej situácii vo svete podpísal v KHL s tímom Neftechimik Nižnekamsk.

Čo stálo za prekvapujúcim rozhodnutím reprezentačného útočníka? „Pochopil, že bola prakticky nulová šanca, aby sa z jeho pozície dostal do NHL. Podľa jeho slov agent mu po prílete do Ameriky sľúbil niečo iné a to sa nestalo. Mal kontrakt iba s klubom AHL a jeho pozícia bola až pod hráčmi, ktorí mali podpísané dvojcestné kontrakty. Nebola by to pre neho jednoduchá cesta, lebo by nedostal taký priestor ukázať sa," hovoril prezident HK Nitra Miroslav Kováčik pre Denník Šport.