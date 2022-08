Duo Kataláncov na odchode? Manchester United chce ďalšieho hráča Barcelony

Trápiaci sa Manchester United už dlhodobo prejavuje snahu získať Frenkieho de Jonga (25). Erik Ten Hag by však vo svojom kádri chcel vidieť aj iného hráča z FC Barcelona.

Diabli doposiaľ získali podpisy troch nových hráčov – Eriksen, Malacia a Martinez. Momentálne pokračujú v rokovaniach s Barcelonou o zmluve so stredopoliarom de Jongom. Dvadsaťpäťročný hráč je hlavným cieľom.

Španielsky denník Sport tvrdí, že Angličania majú záujem aj o ďalšiu súčasť mužstva Blaugranas – mal by to byť Sergiňo Dest (21), ktorý pod vedením Xaviho nedostáva príliš šancí.

Dest sa od svojho príchodu z Ajaxu v roku 2020 nedokázal presadiť v prvom tíme a v minulej sezóne stratil svoje miesto kvôli navrátilcovi Danimu Alvesovi. Katalánski giganti by za Desta pravdepodobne chceli odmenu vo výške približne 20 miliónov eur, poprípade dohodu o hosťovaní.

Rošády s obrancami by mali mať jasný plán - United sa vraj chce zbaviť Aarona Wan-Bissaku a do Barcelony by ako náhrada Desta mohol zamieriť Thomas Meunier.