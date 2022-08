Serena Williamsová oznámila životné rozhodnutie: Od lekára som dostala zelenú!

Americká tenistka Serena Williamsová (40) v utorok oznámila, že po tohtoročnom US Open sa "odkloní od tenisu", a naznačila tak blížiaci sa koniec kariéry.

"V živote prichádza čas, keď sa musíte rozhodnúť ísť iným smerom. Ten moment je vždy ťažký, keď niečo tak veľmi milujete. No teraz sa začalo odpočítavanie. Musím sa sústrediť na to byť matkou, na moje duševné ciele a objaviť inú Serenu. Budem si užívať týchto niekoľko týždňov," citovala Američanku agentúra AFP.

Štyridsaťročná tenistka vyhrala posledný zo svojich 23 grandslamových titulov v dvojhre na Australian Open 2017 v čase, keď už bola tehotná s dcérkou Olympiou. Odvtedy čaká na 24. singlovú trofej z podujatí veľkej štvorky, ktorou by sa vyrovnala historickej rekordérke Margaret Courtovej.

Posledný pokus bude mať na prelome augusta a septembra na US Open v New Yorku. Na tvrdom povrchu hrala v pondelok prvýkrát po vyše roku, keď na turnaji WTA v Toronte zdolala v dvoch setoch Španielku Nuriu Parrizasovú Diazovú. Bolo to jej prvé singlové víťazstvo od vlaňajšieho Roland Garros. Bývalá svetová jednotka sa po ročnej pauze vrátila na kurty v júni prehrou v úvodnom kole vo Wimbledone.

"Vyvíjam sa preč od tenisu," napísala pre septembrové vydanie magazínu Vogue, kde figuruje na titulke: "Nanešťastie som tento rok nebola pripravené vyhrať vo Wimbledone. A neviem, či budem pripravená vyhrať v New Yorku. Ale pokúsim sa o to a prípravné turnaje budú zábava. Viem, že existuje fanúšikovská fantázia, že som sa mohla v Londýne vyrovnať Margaret a možno prekonať jej rekord v New Yorku. No ja nehľadám nejaký slávnostný záverečný moment na kurte. V lúčeniach som hrozná, najhoršia na svete."

Williamsová získala svoj prvý grandslamový titul v roku 1999 v New Yorku, keď mala sedemnásť rokov. Počas kariéry vyhrala sedemkrát Wimbledon a Australian Open, šesťkrát US Open a trikrát sa tešila na Roland Garros. "Nikdy som nemala rada slovo dôchodok. Nepripadá mi to ako moderné slovo. Uvažujem o tom ako o evolúcii. Vyvíjam sa od tenisu k ďalším veciam, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Chcem rozšíriť moju rodinu. Uplynulý rok sme sa pokúšali o ďalšie dieťa a nedávno sme dostali informácie od môjho lekára, ktoré ma upokojili a dali mi pocit, že kedykoľvek budeme pripravení, môžeme našu rodinu rozšíriť. No rozhodne nechcem byť opäť tehotná ako športovkyňa. Musím byť oboma nohami v tenise alebo oboma mimo neho," uzavrela Američanka.