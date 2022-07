Rivalita medzi jazdcami McLarenu: Daniel Ricciardo knokautoval svojho kolegu Landa Norrisa

Počas tohto víkendu čaká na jazdcov Formuly 1 slávna Veľká cena Veľkej Británie na okruhu v Silverstone. Už tradične bude hviezdou podujatia domáci miláčik Lewis Hamilton (37), no najväčšiu pozornosť si zatiaľ vyslúžili jazdci McLarenu.

Daniel Ricciardo (33) a Lando Norris (22) patria medzi najväčších sympaťákov v prestížnom motoristickom seriáli. Dokázali to aj počas štvrtkového programu, keď si na trati zapretekali na gymnastických loptách. Síce sa to v závere mierne zvrhlo, no ich správanie prítomných fanúšikov náramne pobavilo.

Mladší z dvojice už od začiatku skákacích pretekov zaostával a skúsený Austrálčan si vypracoval solídny náskok. Norris to však za každú cenu chcel zmeniť, zobral loptu do rúk a začal šprintovať. To sa Ricciardovi nepáčilo, počkal si na Brita, a keď bol na jeho úrovni, uštedril mu tvrdý knokaut.

“teammate daniel ricciardo tries to injure lando norris ahead of his home grand prix” about to headline the news after this video 😭😭😭 pic.twitter.com/R2ZbyPccr7 — andy (@iiiuminateandy) June 30, 2022

Obaja zobrali celú situáciu s humorom a po incidente sa ešte vzájomne doberali na sociálnych sieťach.