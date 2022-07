Marián Vajda po postupe svojho zverenca do 3. kola Wimbledonu: Molčanovi pomohli tipy od Djokoviča!

Slovenský tenis na grandslamovom Wimbledone drží nad vodou Alex Molčan (24). Ten sa dnes v 3. kole stretne s Američanom Taylorom Fritzom (24). K postupu cez iného Američana Marcosa Girona (6:3, 6:2, 6:4) mu podľa slov jeho šéftrénera Mariána Vajdu pomohli aj rady od bývalej svetovej jednotky Novaka Djokoviča!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Molčan (51. v ATP) postupom do 3. kola vyrovnal svoje grandslamové maximum z vlaňajšieho US Open. V Londýne ho má pod palcom iba šéfkouč Vajda, tréner Karol Beck je po operácii kolena. Vajda, ktorý stál pri všetkých veľkých úspechoch Novaka Djokoviča, je so svojím bývalým zverencom v kontakte aj v All England Clube.

„Novakovi som poslal gratuláciu, keďže odohral veľmi dobrý zápas. Povedal som mu, že Alex sa zlepšuje, on súhlasil. Od Novaka bolo milé, že mi dal nejaké tipy, ako zlepšiť Molčanovu hru, pomohol mi lepšie porozumieť Alexovi. Je ťažké hrať proti Novakovi a byť na rovnakom turnaji ako Novak. Vždy mu fandím a chcem, aby vyhral Wimbledon,“ povedal pre srbské médiá Vajda.

Molčan štartuje v hlavnej súťaži Wimbledonu po prvý raz. Teraz ho čaká Fritz (14.), bude to ich prvý vzájomný súboj. „Je to kvalitnejší hráč, tento rok má veľmi dobré výsledky. Pred Wimbledonom vyhral turnaj v Eastbourne, takže aj na tráve sa mu darí. Verím, že zvolíme správnu taktiku a že podám dobrý výkon. Budem sa snažiť diktovať hru. Verím si, šanca tam určite je. Dám do toho všetko,“ povedal Molčan, ktorý si na trávu stále len zvyká. Pomohlo mu, že na najrýchlejšom tenisovom povrchu začal trénovať pred časom aj na Slovensku. „Už sa na tom povrchu udomácňuje. O zvyku ešte predsa len nemožno hovoriť. Tráva je náročný a špecifický povrch,“ priznal pre denník Šport Vajda.