Český tenista opísal kuriózny mečbal: Toto sa stáva raz za život

Za vec, ktorá sa stáva raz za život, označil český tenista Jiří Veselý (28) kuriózny záver stredajšieho zápasu 2. kola Wimbledonu so Španielom Alejandrom Davidovichom.

Česká jednotka dotiahla po takmer štvorhodinovej bitke duel za stavu 6:3, 5:7, 6:7, 6:3, 6:6 do supertie-breaku a pri vedení 9:7 mal Veselý dva mečbaly. Davidovich v tej chvíli nahnevane odpálil loptičku preč, a keďže už mal predtým jedno varovanie, umpirový rozhodca Carlos Ramos mu udelil trestný fiftýn. Ten spečatil postup českého hráča do 3. kola.

"Ani neviem, za čo trestný bod dostal. Nevšimol som si, čo urobil. Utieral som sa v rohu a počul hlásenie. Rýchlo som zdrhal k sieti a preč, kým si to rozhodca ešte rozmyslí," citoval Veselého po stretnutí web Tenisový svet.

"Aby som pravdu povedal, pre mňa to bola skôr úľava. Neviem, či by som to dohral. Šancí bolo toľko. Vlastnými chybami som mu pomáhal. Bojoval som sám so sebou, bol to taký môj psychoteror. Na tráve by som mal so svojim podaním vyhrať jasnejšie," doplnil rodák z Příbrame.

Davidovich prežíval stretnutie veľmi emotívne. Premožiteľ desiateho hráča sveta Huberta Hurkacza z úvodného kola dostal prvé varovanie v piatom sete za neslušné slová. "Viem, že je trochu pošuk. Taký bojovník, trošku beckerovský typ. Skáče rybičky, nadáva," povedal Veselý, ktorý po zápase stačil prehodiť so súperom len pár slov.

"Povedal som mu len sorry. Ten záver ma mrzí. Cítil som obrovskú úľavu a šťastie, ale nechcel som sa nejako zvlášť radovať. Na druhú stranu to pre neho musela byť dosť prísna koncovka. Nič také som nezažil. Myslím, že sa niečo takéto stáva raz za život," uviedol Veselý.

Dvadsaťosemročný tenista, ktorému patrí vo svetovom rebríčku 68. miesto, sa dostal do 3. kola Wimbledonu piatykrát v kariére. Na trávnatých dvorcoch v All England Clube zabojuje o tretiu osemfinálovú účasť. Vyrovnal by tým svoje maximum z rokov 2016 a 2018.

"Keby to bolo kdekoľvek inde, tak by som povedal, že je to neskutočné. Avšak tu som už bol dvakrát vo štvrtom a dvakrát v treťom kole. Som samozrejme rád, že na Wimbledone dokážem stabilne podávať výkony, ktoré ma dostanú do ďalších kôl," dodal Veselý. V ďalšom kole ho čaká 32. hráč sveta Američan Tommy Paul.