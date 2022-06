Hviezde City spravila sexi manželka poriadnu scénu: Aha, čo ju totálne vytočilo!

Poriadne horúco bolo hviezdnemu anglickému reprezentantovi Philovi Fodenovi (22) na dovolenke na gréckom ostrove Korfu. Dôvodom však nebolo teplé počasie, ale scéna, ktorú mu vyrobila šarmantná manželka Rebecca Cooková.

Hviezdny hráč Manchesteru City sa išiel okúpať do mora, čo využila Rebecca na kontrolu jeho mobilu. Evidentne sa jej nepáčilo, čo v ňom našla, pretože ako zmyslov zbavená začala na Fodena kričať. Prominentná dvojica predčasne opustila luxusný plážový klub. Informoval o tom Daily Mail.

Na videu vidieť Fodena s Rebeccou, ako sa hádajú a odchádzajú z pláže. Pred nimi dvojica zamestnancov rezortu vynáša kočík s ich dieťaťom. Video natočili priami svedkovia incidentu. „Myslíš si, že som naozaj taká hlúpa? Nemôžeme s tebou nikam ísť, pretože zakaždým sa stane to isté," kričala rozzúrená Rebecca na futbalistu.

Podľa jedného z očitých svedkov konfliktu bolo dôvodom hádky to, že Foden odmietal žiadosti fanúšikov o spoločné fotografie, no pekným dievčatám bez váhania vyhovel.

🚨 Manchester City star Phil Foden recorded by onlooker arguing with his girlfriend Rebecca Cooke pic.twitter.com/XT24V2DIAr