Hantuchovej sexi výročie: Pred 10 rokmi išla donaha!

Magazín s jej obálkou išiel na dračku. Tenisoví fanúšikovia nikdy nezabudnú na moment, keď sa na obálke ESPN objavila vtedajšia femme fatale svetového tenisu Daniela Hantuchová (39).

Dlhovlasá Slovenka budí záujem mužskej populácie aj po 10 rokoch od pamätného okamihu! Na špeciálne vydanie s Danielou si zaspomínali v britskom denníku Daily Star v deň štartu grandslamového Wimbledonu.

Tam sa Daniela dostala v singli najďalej v roku 2002, a to do štvrťfinále. Slovenská hviezda pre ESPN krátko po tom, čo sa číslo dostalo na pulty obchodov, povedala: „Vždy som otvorená novým príležitostiam, tak som si povedala, prečo nie? Chcela som to nafotiť tak, aby som neukázala príliš veľa.“

Na otázku, čo sa jej na jej tele páči najviac, odpovedala: „Najlepšie sú moje nohy. Môžem za ne génom po rodičoch. Moja mama má nádherné nohy - krajšie ako moje - a môj otec je vysoký.“