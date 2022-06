Slovenský reprezentant opúšťa Fínsko, smeruje k našim susedom

Slovenský hokejový obranca Mário Grman (25) sa po troch rokoch vo fínskej Liige sťahuje do najvyššej českej súťaže.

Účastník troch svetových šampionátov sa dohodol na zmluve s extraligovým HC Vítkovice Ridera. "Na začiatku mája sme avizovali, že zháňame top útočníka a top beka. Do útoku sme prednedávnom získali Petra Muellera a teraz prichádza aj posila do obrany. Na to, že má Mário Grman 25 rokov, má už bohaté skúsenosti a hlavne je u neho veľká kvalita. Máme radosť, že sme sa dohodli a že Mário bude súčasťou Vítkovíc," uviedol pre klubový web športový riaditeľ Vítkovíc Roman Šimíček.

Grman naposledy pôsobil v HPK Hämeenlinna, kde v minulej sezóne v 38 zápasoch základnej časti zaznamenal tri body za gól a dve asistencie, ďalšie dva duely absolvoval v predkole play off. Štartoval na svetovom šampionáte vo Fínsku, kde pomohol slovenskej reprezentácii k postupu do štvrťfinále. V ôsmich stretnutiach na MS si pripísal dve asistencie.

Grman už v minulosti okúsil českú extraligu, v sezóne 2017/2018 hral za Chomutov. Nadnárodnú KHL si vyskúšal v ročníku 2018/2019 v drese Slovana Bratislava. "Hľadali sme obrancu do prvých dvoch obranných párov ako náhradu za Romana Poláka. Vízia bola - pravák, defenzívny, prvá, maximálne druhá obrana. Dostali sme tip na Mária Grmana a veríme, že v tomto smere nám môže pomôcť. Je stabilný člen slovenskej reprezentácie. Odohral tohtoročné majstrovstvá sveta, kde sme mali možnosť ho sledovať. Je to bek, ktorý je v dobrom veku, vie pritvrdiť, ale dokáže aj rozohrať a podporiť útok," uviedol na adresu novej posily tréner Vítkovíc Miloš Holaň.

Grman je štvrtý obranca, ktorého vedenie ostravského klubu do tímu priviedlo - okrem Daniela Krenželoka, Američana Willie Raskoba z Nitry aj Grmanovho krajana Juraja Mikuša.