Hurkacz sa napriek 21 esám lúči s Wimbledonom v prvom kole: Na charitu už nepridá

Hneď v úvodný deň tretieho grandslamového turnaja tenisovej sezóny, londýnskeho Wimbledonu, sa podujatie skončilo pre jedného z ašpirantov na celkový triumf - Poliaka Huberta Hurkacza (25).

Vlaňajší semifinalista nestačil v dueli 1. kola na Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu, ktorému po päťsetovej dráme podľahol 6:7 (4), 4:6, 7:5, 6:2, 6:7 (8).

Hurkacz prehrával už 0:2 na sety, no takmer sa mu podaril dokonalý obrat. V piatom sete viedol 5:3 a neskôr v tajbrejku 6:3 i 7:4, no koncovku stretnutia napokon nezvládol. Do Londýna pritom prišiel ako čerstvý víťaz turnaja na trávnatom povrchu v nemeckom Halle, kde vo finále zdolal Rusa Daniila Medvedeva.

Poliaka môže tešiť aspoň skutočnosť, že v dueli so Španielom nasúkal dovedna 21 es. Pred začiatkom turnaja v All England Clube totiž vyhlásil, že za každé svoje eso vo Wimbledone daruje Ukrajincom postihnutým vojnou 100 eur.

Davidovich Fokina po premenenom mečbale chvíľku vyzeral, akoby netušil, čo sa práve stalo. „Neviem, ako som vyhral tento zápas,“ povedal na oficiálnom webe podujatia a doplnil: „Znamená to pre mňa veľa. Odohral som veľa zápasov proti hráčom z Top 10, v ktorých som prehral. Tu na tráve som dokázal, že môžem zdolať každého.“

Pre Davidoviča Fokinu je to ďalšie významné víťazstvo po aprílovom triumfe v Monte Carle nad šesťnásobným wimbledonským šampiónom Novakom Djokovičom. "Som nesmierne šťastný z dnešného víťazstva, pretože som sa tak veľmi trápil... Dodá mi to veľkú sebadôveru. Mám obrovskú radosť," skonštatoval 23-ročný rodák z Málagy, ktorý sa v 2. kole na wimbledonskej tráve stretne s Čechom Jiřím Veselým.