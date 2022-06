Vzácny unikát ako spomienka na legendu: Věra Čáslavská venovala Slovensku časť úspechov

Slovensko mala vždy vo svojom srdci. Věra Čáslavská († 74) viackrát vyhlásila, že vždy reprezentovala Československo, a tak časť z jej fenomenálnych úspechov patrí aj Slovensku, ktoré tiež tlieskalo jej mimoriadnym športovým úspechom. Aj preto rodáčka z Prahy venovala Slovensku dve zlaté zo svojich jedenástich olympijských medailí.

Jednu získala na olympiáde v Tokiu 1964 a jednu o štyri roky neskôr v Mexico City, na Slovensko ich priniesla v roku 2013 osobne najúspešnejšia olympionička v histórii bývalého Československa, ktorá sa o rok neskôr stala čestnou členkou Slovenského olympijského výboru.

Obe sú vystavené v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave, kde pribudol ďalší vzácny unikát, ktorý nám priblížila kurátorka zbierok tohto múzea Zdenka Letenayová:

„Musím upresniť, že tento unikát je len dočasný prírastok do našich zbierok, lebo ho máme len zapožičaný. Je to kimono z 18. storočia, ktoré nám zapožičal Nadační fond Věry Čáslavskej na niekoľko mesiacov. Je to taká raritka, ktorá sa na Slovensku nezdrží veľmi dlho. Ide o ručne tkané kimono, ktoré dostala od Japoncov pri rozlúčke s kariérou. Je to jedna zo vzácností z pozostalostí gymnastickej legendy.



Gymnastický svet si nedávno pripomenul nedožité 80. narodeniny tejto gymnastickej divy, ktorú svet obdivoval aj pre jej charakterovú pevnosť, a ktorá nás po ťažkej chorobe navždy opustila 30. augusta 2016. Kedy a kde môžu bežní záujemcovia tieto vzácne predmety vidieť?

„Slovenské olympijské a športové múzeum sídli v Bratislave na Junáckej ulici a máme otvorené od soboty do pondelka od dvanástej do sedemnástej a v ďalšie dni ponúkame naše expozície pre školské skupiny či iných záujemcov, ale to na základe rezervačného systému,“ pokračovala Z. Letenayová s tým, že múzeum a Slovenská gymnastická federácia chystajú spomienku na túto výnimočnú osobnosť nielen športového sveta vo štvrtok 23. júna vo výstavných priestoroch SOŠM.