Legendárny futbalista Ladislav Vízek sa preriekol: Viem, kto bude trénovať Slovákov!

Najlepšie odporúčania. Tie vystavil bývalý skvelý futbalista a československý reprezentant Ladislav Vízek (67) najhorúcejšiemu kandidátovi na post kouča slovenskej futbalovej reprezentácie Ivanovi Hašekovi (58). V súčasnosti známy glosátor českých futbalových pomerov pre Nový Čas prezradil, že jeho dlhoročný kamarát rokuje s vedením SFZ a všetkými desiatimi sa za neho prihovára.

Vízek je znalec českých futbalových pomerov, pričom ich v médiách pravidelne glosuje. Pozná sa s mnohými hráčmi, funkcionármi aj trénermi, medzi ktorými má pre svoje názory mnoho nepriateľov, ale oveľa viac je tých, ktorí s ním jeho postrehy zdieľajú. K nim patrí aj Hašek, rovnako bývalý skvelý futbalista a v súčasnosti tréner na voľnej nohe. „Keď som s Ivanom pred pár dňami hovori, potvrdil mi, že vaša reprezentácia má o neho záujem a že už prebehli rokovania. To bolo ešte pred vašimi dvomi poslednými zápasmi. V tom čase bol v hre aj Vladimír Weiss, takže Ivan na pílu netlačil. Teraz už má cestu voľnú. Ja ho už vidím na vašej lavičke,“ povedal Vízek.

Ivan Hašek, ktorý prednedávnom ukončil angažmán v Libanone, by chcel opäť pracovať v európskom futbale a je plný elánu. „Je hladný po úspechu a je to veľký odborník. Ivan vám zrovná reprezentáciu a dá ju do laty. Jediný problém vidím v hráčskom kádri, v ktorom vám skončili viacerí skúsení hráči,“ pokračoval Vízek, ktorý dodnes nechápe, prečo Hašek nedostal priestor v českej reprezentácii alebo v Sparte, za ktorú dlhé roky hrával. „Ak dostane šancu u vás, budete mať lepšieho trénera, ako má v súčasnosti česká reprezentácia (Jaroslav Šilhavý - pozn. red.). V Sparte ho chcú všetci fanúšikovia, ktorí fandia klubu. Ale trpí za to, že v minulosti musel ako šéf českého futbalu rozhodnúť v neprospech klubu a oni mu to teraz vracajú. Ale Ivan je profík a berie to s nadhľadom,“ dodal Ladislav Vízek.

Kto je Ladislav Vízek

Bývalý československý reprezentant a legenda pražskej Dukly Praha odohral v rokoch 1977 - 1986 v najcennejšom drese 55 zápasov a strelil 13 gólov. Zúčastnil sa MS 1982 v Španielsku, má zlatú medailu z OH v Moskve a bronzovú medailu z ME 1980 v Taliansku. Je členom Klubu ligových kanonierov.