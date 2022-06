Správanie fanúšikov najväčších srbských rivalov prekročilo všetky medze: Rázna a nečakaná reakcia Partizanu!

Ak vedenie súťaže dodrží pravidlá, Partizan bude musieť v nasledujúcej sezóne hrať druhú srbskú ligu. V semifinále si mal zmerať sily s FMP Belehrad a druhú semifinálovú dvojicu tvoria CZ Belehrad a tím KK Mega Basket.

Intense pre-game, as Crvena Zvezda players enter the court, Partizan fans starts throwing stuff at the players 😬 🎥 @101ULTRAS pic.twitter.com/eP0EEbszS0

„Vo všetkých piatich zápasoch došlo k incidentom, pri ktorých boli ohrození hráči a tréneri. Bola to hanba pre srbský a regionálny basketbal a Partizan nedopustí, aby sa niečo také na republikovom šampionáte zopakovalo. Už sa nechceme zúčastňovať na podujatiach, na ktorých nám nezodpovední jednotlivci z oboch fanúšikovských táborov robia hanbu pred svetom a oddávajú sa chuligánstvu," uviedol Partizan na twitteri s tým, že jednotlivci majú monopol na rozhodovanie, čo sa musí v budúcnosti zmeniť.

„Žiadame, aby sa rozhodnutia o srbskom basketbale vrátili pod záštitu národnej federácie, čím by sme mali všetci rovnaké podmienky. Len tak by sme získali základ na upokojenie vášní," dodali v belehradskom klube, ktorý večných rivalov obviňuje z privilegovaného postavenia.

The ABA Liga basketball final between Crvena zvezda and Partizan Belgrade will finish behind closed doors in Serbia after Zvezda fans invaded the court.



This follows Partizan fans pelting Zvezda's players with missiles in the previous match.#kkczpic.twitter.com/kkPWz628oY