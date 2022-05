Česká hviezda zúri: To je vtip! Toto by sa v NHL nestalo

Hviezdny český útočník David Krejčí (36) zúril po prehre s Kanadou v semifinále MS 2022. To je vtip, toto by sa v NHL nikdy nestalo!

Druhá tretina ako z hororu! Česi inkasovali v priebehu 199 sekúnd tri góly a vďaka tomu im Kanada v semifinálovom stretnutí MS vo Fínsku odskočila z 1:1 na 4:1. "Javorovému listu" k tomu pomohli presilové hry, potrestali oplácanie hviezdnych útočníkov Davida Pastrňáka a Davida Krejčího.

Veterán Krejčí by sa podobných momentov mal vedieť vyvarovať. Strelec úvodného gólu stretnutia počas druhej prestávky prejavil svoju frustráciu, keď odhodil prilbu. Bývalý útočník Bostonu Bruins kritizoval po stretnutí výkon rozhodcov.

„Dali góly z presiloviek, ktoré by v NHL rozhodca vôbec nepískal," cituje frustrovaného Krejčího iSport.cz. „Musíme to brať tak, ako to je. Za mňa ale poviem, že je to vtip. Čo tam niektorí ľudia predviedli... Polovica tých faulov by v NHL proste nebola," dodal rozhorčený útočník.