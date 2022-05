RTVS reaguje na incident redaktorky Žiačikovej: Medzinárodný škandál pre šou Riša Lintnera!?

Redaktorka RTVS Barbora Žiačiková otázkami urazila trénerku Nemecka Jessicu Campbellovú (29). Sexistické narážky začali okamžite riešiť fínske médiá.

Kanadská trénerka je prvá žena v histórii MS súčasťou trénerského štábu. Otázka redaktorky RTVS trénerku Campbellovú šokovala. „Aké je to byť v tíme ako atraktívna žena, keď je okolo vás toľko príťažlivých mužov? Možno máte niektorých radšej ako ostatných,“ opýtala sa redaktorka RTVS podľa fínskej televízia Yle.

Prekvapená Kanaďanka okamžite reagovala. „Prepáčte, nerozumiem, čo sa tým snažíte povedať.“ Následne novinárka RTVS Barbora Žiačiková otázku zopakovala. „Toto je moja práca a profesia. Hráči si robia vlastnú prácu. S hráčmi máme silný profesionálny vzťah, nič ďalšie v tom nie je,“ odpovedala nahnevaná Campbellová.

Vedenie RTVS po niekoľkých hodinách na incident reagovalo. Redaktorka Barbora Žiačiková mala počas tlačovej besedy položiť sexistickú otázku pre zábavnú šou Citronáda. „Sama Barbora Žiačiková je roky v podobnej pozícii, keď je obklopená mnohými mužmi-športovcami a zažíva tak rôzne - vtipné, ale aj extrémne nepríjemné situácie na vlastnej koži. V žiadnom prípade však pri rozhovore nešlo o akékoľvek osobné narážky či nebodaj útok v negatívnom zmysle,“ píše sa v stanovisku RTVS.

„Osobne ma úprimne veľmi mrzí celá vzniknutá situácia. Jessice Campbell sa hlboko ospravedlňujem a verím, že budem mať v najbližšom čase možnosť ospravedlniť sa jej aj osobne. Snažím sa robiť svoju prácu, ktorú milujem, najlepšie ako viem. Uvedomujem si, že v tomto kontexte to bola chyba, ktorá ma mrzí,“ povedala Barbora Žiačiková.

Nevhodnú otázku Jessice Campbell položila Barbora pre zábavnú reláciu Citronáda. Za celý tím relácie Richard Lintner povedal: „Citronáda je zábavná sprievodná relácia k MS v hokeji. Naším cieľom bolo poukázať na fakt, že aj v športe, ktorý je celospoločensky vnímaný skôr ako mužská dominanta, je priestor pre ženy, stále viac a viac sa presadzujú v mužskom hokeji na rôznych pozíciách a je to veľkým prínosom. V nadväznosti na to sme uvítali možnosť získať vyjadrenia aj od Jessicy Campbell prostredníctvom redaktorky Barbory Žiačikovej. Bohužiaľ došlo k nedorozumeniu, otázka bola položená v súlade so spomínanou témou našej relácie, určite to Barbora nemyslela v zlom a už vôbec nechcela uraziť Jessicu Campbell.“

RTVS je od stredajšej noci v kontakte s mediálnym manažérom nemeckej hokejovej reprezentácie. Snažia sa sprostredkovať opätovné stretnutie Barbory Žiačikovej a Jessicy Campbell, aby si mohli celú situáciu vykomunikovať.