Český hokejista Simon vyšiel s pravdou von: TOTO je dôvod, prečo odišiel z MS

Vyšiel s pravdou von! Český hokejový útočník Dominik Simon (27) opustil národnú reprezentáciu na svetovom šampionáte vo Fínsku.

Prvé oficiálne správy uvádzali ako osobné dôvody. Neskôr sa objavili informácie, že počas tréningu došlo k fyzickému konfliktu medzi hráčom Anaheimu a Filipom Hronekom.

Tréner Česka Kari Jalonen nechcel konflikt rozoberať. "Ospravedlňujem sa, ale vzhľadom k tomu, že ide o citlivú vec, nemôžem sa k tomu viac vyjadrovať. Prosíme v tomto smere i vás média, aby ste rešpektovali naše rozhodnutie celú záležitosť ďalej nekomentovať," povedal pre Sport.cz Kari Jalonen.

Viac svetla prinieslo až vysvetlenie Simonovej rodiny na sociálnej sieti. "Dominik po náročnej sezóne opustil kvôli osobným a rodinným dôvodom majstrovstvá sveta po dvoch zápasoch v národnom mužstve. Nervy a emócie z ľadu a osobného života preniesol aj mimo ľad, keď skúšal vyvolať potyčku so spoluhráčom. Dominika to ako tímového hráča veľmi mrzí a ospravedlňuje sa tímu i vedeniu. Aj keď nešlo o nič osobného, bohužiaľ došlo i na fyzično. A preto sa Dominik z osobných dôvodov so štábom českej reprezentácie dohodol na opustení šampionátu. Teraz je doma, kde odpočíva a dáva sa do poriadku pre budúcnosť," píše sa v stanovisku.