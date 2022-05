Nie je medaila ako medaila: Kundrátkovo zlato sa rado vyzlieka!

To sa mu to hraje! Obranca českej hokejovej reprezentácie a hráč Komety Brno Tomáš Kundrátek (32) patrí k oporám národného tímu.

Na prebiehajúcom šampionáte by chcel s mužstvom po dlhom čase konečne získať pre Česko nejakú medailu, hoci on sám už doma jedno zlato má. A to v podobe sexi manželky, Kanaďanky Alannah, ktorá sa rada vyzlieka.

Kundrátkovi sa darí herne aj strelecky, keď naposledy strelil gól v zápase proti Švédsku, ktorý však Česi prehrali 3:5. Bodaj by sa mu nedarilo, keď mu doma drží palce krásna manželka Alannah, s ktorou sa zobrali v roku 2014 a majú spolu dve deti.

Kanadská sexbomba, ktorá sa rada vyzlieka, podporuje na diaľku svojho milého horúcimi fotografiami a zdá sa, že táto taktika na neho zaberá. „Kozy von,“ napísala v jednom z komentárov k fotke, kde si nahé telo zakrýva manželovým dresom.

Zaujímavé je, že aj keď je Kundrátkova manželka z Kanady, ktorá platí za čisto hokejovú krajinu, pred zoznámením so súčasným manželom ju hokej vôbec nezaujímal. „Predtým som sledovala iba olympiádu. Teraz je to už však iné. O hokeji viem toho skutočne veľa. Chodím pravidelne na všetky Tomášove domáce zápasy,“ prezradila Alannah.

A komu by fandila v prípade, že by na seba narazili Česi a Kanaďania? „Česko je teraz môj druhý domov, ale nemôžete odo mňa chcieť, aby som nefandila kanadskému tímu, ktorý je najlepší,“ dodala sexi Kanaďanka.