Sedemročné čakanie na gól stálo za to: Lobotka skóroval po sóle à la Maradona

Konečne sa dočkal! Dlhých sedem rokov a 225 zápasov nestrelil slovenský reprezentant a stredopoliar Neapola Stanislav Lobotka (27) gól na klubovej scéne. Podarilo sa mu to až v nedeľňajšom ligovom zápase proti Janovu (3:0), keď jeho famózne sólo pripomenulo domácim fanúšikom časy argentínskej futbalovej legendy Diega Maradonu († 60).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenský futbalista strelil naposledy gól na klubovej scéne ešte v máji 2015 proti Senici. V tom čase hájil farby Trenčína. Potom ho na sedem rokov opustilo šťastie, keď sa mu nepodarilo skórovať v dánskej lige, v drese Nordsjaellandu, ani v španielskej La Lige, keď hrával za Celtu Vigo a vyšlo to až na šesťdesiaty tretí pokus v drese SSC Neapol.

V stretnutí proti Janovu nastúpil ako striedajúci hráč v sedemdesiatej tretej minúte a o osem minút neskôr predviedol parádne sólo z vlastnej polovice ihriska, ktoré zakončil presne mierenou strelou k tyči.

Fanúšikom tak pripomenul legendu Neapola Diega Maradonu, ktorý takýchto krásnych gólov strelil počas svojej kariéry neúrekom. „Akoby mu gólový recept dal samotný Diego,“ napísal na sociálnej sieti jeden z fanúšikov. Nový Čas v tejto súvislosti oslovil slovenského reprezentanta, ktorý však na otázky do uzávierky neodpovedal.

Pre talianske médiá sa vyjadril, že ho gól veľmi potešil, ale dôležitejšia bola rozlúčka s odchovancom klubu a ikonou Lorenzom Insignem, ktorý po sezóne odchádza do MLS, do tímu Toronta.

„Veľmi mi pomohol začleniť sa do mužstva. Som rád, že som mohol byť pri jeho rozlúčke,“ vyjadril sa Lobotka, ktorý zároveň prezradil, že na novú sezónu ešte nemyslí. „Ešte musíme odohrať posledný zápas, potom ma čakajú reprezentačné povinnosti a potom si chcem užiť s rodinou dovolenku,“ dodal slovenský futbalista.

Tešil sa aj z postupu Podbrezovej

Slovenský reprezentant je držiteľom väčšinového, 35-percentného balíka klubových akcií FK Železiarne Podbrezová, ktorá v piatok spečatila postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

„Stanko všetkým v klube zagratuloval k postupu do ligy. Vieme, že dianie v klube a výkony pozorne sleduje. My zase na revanš jeho a videli sme aj ten parádny gól proti Janovu. Vždy mu so žartom hovoríme, aby sa viac motal okolo šestnástky, tak bude dávať viac gólov a bude ešte lepší hráč, akým je,“ povedal pre Nový Čas generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček.