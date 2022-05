Legendárny Jaromír Jágr: Čo by som odporučil Slafkovskému?!

Slovami chvály nešetril! Legendárny Jaromír Jágr (50) nedávno vyzdvihoval kvality slovenského supertalentu Juraja Slafkovského (18). Vraj v ňom vidí seba samého a zároveň priznáva, že on sám v jeho veku taký dobrý nebol.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čo by odporučil stále aktívny veterán mladému tínedžerovi, ktorý má všetko ešte len pred sebou a v ktorom sa sám vidí? Historicky druhý najproduktívnejší hráč NHL zavítal minulý týždeň na Slovensko, kde absolvoval aj tlačovú konferenciu k exhibičnému zápasu - Legendy sú späť! Podujatie sa uskutoční na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 4. septembra o 17.00 hod. Slovenský tím „zlatých chlapcov“ na čele s Ľubomírom Višňovským vyzve mužstvo zostavené práve Jágrom. Pri tejto príležitosti sa Jardo neváhal porozprávať aj o aktuálnych hokejových témach.

Na otázku Nového Času, čo by odporučil našej vychádzajúcej hviezde Jurajovi Slafkovskému, odpovedal jasne. „O Jurajovi som vedel ešte predtým, než zažiaril na olympiáde. Videl som ho v prípravnom zápase pred MS medzi Českom a Slovenskom. Bol to hráč, ktorý hral podobným štýlom ako ja. V tom čase mal iba 17 rokov a ja som si vravel, páni, ten je lepší než som bol ja v jeho veku! Celkom stopercentne,“ uviedol Jágr a jedným dychom pokračoval.

„Niečo musí robiť dobre, inak by nebol taký silný a taký dobrý. Teraz ide len o to, aby to vydržal, pokračoval a možno robil aj viac. Keď sa dostane do NHL, tak to rýchlo pochopí, že jediná cesta je makať. Cestu si nastavil správne, bude záležať len na tom, aby ho z nej niečo nezmietlo. Všetko to má vo svojich rukách,“ dodala legenda.

Čo sa týka predikcie o MS, volil trochu netradičnú odpoveď: „Budem rád, ak by Česko či Slovensko dosiahli nejaký pekný úspech, pretože každý reprezentačný úspech pritiahne k hokeju viac mladých detí,“ uzavrel Jágr.